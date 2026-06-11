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台中社宅房門「貓眼」遭反裝 被害住戶驚恐控訴被入侵、窺視

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市東區社會住宅驚傳住戶大門貓眼遭鄰居反裝，被害人在社群發文揭露，偶然見大門貓眼遭人動手腳，懷疑被他人入侵、拆卸後反裝窺視其隱私，檢警獲報目前掌握鄰居林姓男子涉案，昨對林男執行搜索調查，台中市住宅發展工程處也說，已復原設備，將行為人列申請限制名單。

被害人發文表示「半夜看貓眼，我才發現自己一直被偷看」，從自己租屋處貓眼往外看卻是一片黑，仔細檢查才驚覺「我的貓眼被人反裝了。」

被害人說，共用走廊可以直接看進他的房間，而且正對著浴室門口，不知何時貓眼被動手腳，又是誰進過他的房間？對方偷看了多久？自己越想越害怕，當晚根本不敢繼續待在房裡，立刻收拾東西逃到朋友家借住。

被害人表示，這不可能是自然損壞，有人進入他房間，用工具拆下貓眼，再反向裝回去，真正讓他恐懼的已經不只是貓眼，而是如果對方能進來拆貓眼，那他還做過什麼？有沒有翻動我的物品？有沒有裝針孔偷拍？

台中第三分局表示，3月28日獲報東區雙十路社會住宅案，被害人表示租屋處內房門上的貓眼遭人反裝，恐有遭人侵入。

警方說，經查是社宅的鄰居林姓男子（29歲）所為，全案報警檢方偵辦。據了解，台中地檢署昨指揮搜索林男，經警詢完畢後諭知請回，並未複訊。

台中市住宅發展工程處回應，有關東區社會住宅發生住戶貓眼遭反裝窺視案，接獲住戶通報後，物業管理單位即會同警方到場處理，並啟動住戶安全協助措施。

住宅處說，案發後已於翌上班日完成設備復原，並協助受影響住戶暫時調整房間安置，維護居住安全。經查行為人案發前已申請退租，住宅處仍依規列入本市社會住宅申請限制名單，自退租日起3年內不得申請本市社會住宅。

第三分局警方獲報已介入調查。記者曾健祐／攝影
第三分局警方獲報已介入調查。記者曾健祐／攝影

台中 被害人 鄰居

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