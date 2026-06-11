基隆港貨櫃具毒性「氯磺酸」外洩原因出爐 移請航港局評估裁處

基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區，今天發生有劇毒性、腐蝕性的「氯磺酸」外洩事故，已移至空曠區域實施隔離管制。廠商於下午3時16分完成洩漏櫃法蘭螺栓止漏，初判疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致，下午3時30分解除封鎖，恢復港區正常作業。

基隆港務分公司今天上午5時30分獲報，基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區發生化學品貨櫃異常洩漏事件，隨即通報港務公司及港警、港消、環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組前往現場協助應變處置，並立即請中國貨櫃公司通知貨主前往處置。

現場目前並已完成事故區域封鎖管制，無人員受困或傷亡情形。經現場勘查，洩漏貨櫃內容物為的氯磺酸，該物質具有腐蝕性、劇毒性，無色或淡黃色，現場由中國貨櫃公司將洩漏貨櫃吊離原儲櫃區域，移至空曠區域實施隔離管制。

基隆港務分公司表示，氯磺酸槽櫃氣體洩漏部分，經廠商開啟槽櫃上蓋進行檢查，經初步研判 :疑似洩漏原因係上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致。

廠商於下午3時16分已完成洩漏櫃法蘭螺栓止漏，經現場緊急應變小組及環境事故專業技術小組確認已無氣體逸散情形。廠商已完成地面環境整理，現場於下午3時30分解除封鎖，並恢復港區正常作業。

基隆港務分公司說，後續分公司將蒐集此次事件相關事證，移請交通部航港局評估是否有違反規定進行裁處。

基隆港貨櫃具毒性「氯磺酸」外洩，初判疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致。記者游明煌／攝影

基隆港貨櫃具毒性「氯磺酸」外洩，移置空曠處隔離，初判疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致。記者游明煌／翻攝攝