快訊

日職／孫易磊生涯首場優質先發！ 6局無失分飆8K獲勝投資格

臭到想丟掉…國小「區長獎」竟給陸製禮物 網一查售價轟沒誠意

剛參加父告別式…女駕駛逆向撞砂石車釀4死 初判死因出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆港貨櫃具毒性「氯磺酸」外洩原因出爐 移請航港局評估裁處

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區，今天發生有劇毒性、腐蝕性的「氯磺酸」外洩事故，已移至空曠區域實施隔離管制。廠商於下午3時16分完成洩漏櫃法蘭螺栓止漏，初判疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致，下午3時30分解除封鎖，恢復港區正常作業。

基隆港務分公司今天上午5時30分獲報，基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區發生化學品貨櫃異常洩漏事件，隨即通報港務公司及港警、港消、環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組前往現場協助應變處置，並立即請中國貨櫃公司通知貨主前往處置。

現場目前並已完成事故區域封鎖管制，無人員受困或傷亡情形。經現場勘查，洩漏貨櫃內容物為的氯磺酸，該物質具有腐蝕性、劇毒性，無色或淡黃色，現場由中國貨櫃公司將洩漏貨櫃吊離原儲櫃區域，移至空曠區域實施隔離管制。

基隆港務分公司表示，氯磺酸槽櫃氣體洩漏部分，經廠商開啟槽櫃上蓋進行檢查，經初步研判 :疑似洩漏原因係上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致。

廠商於下午3時16分已完成洩漏櫃法蘭螺栓止漏，經現場緊急應變小組及環境事故專業技術小組確認已無氣體逸散情形。廠商已完成地面環境整理，現場於下午3時30分解除封鎖，並恢復港區正常作業。

基隆港務分公司說，後續分公司將蒐集此次事件相關事證，移請交通部航港局評估是否有違反規定進行裁處。

基隆港貨櫃具毒性「氯磺酸」外洩，初判疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致。記者游明煌／攝影
基隆港貨櫃具毒性「氯磺酸」外洩，初判疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致。記者游明煌／攝影

基隆港貨櫃具毒性「氯磺酸」外洩，移置空曠處隔離，初判疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致。記者游明煌／翻攝攝
基隆港貨櫃具毒性「氯磺酸」外洩，移置空曠處隔離，初判疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致。記者游明煌／翻攝攝

基隆港貨櫃具毒性「氯磺酸」外洩，初判疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致。記者游明煌／攝影
基隆港貨櫃具毒性「氯磺酸」外洩，初判疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致。記者游明煌／攝影

基隆港 貨櫃

延伸閱讀

基隆港驚傳「化骨水」洩漏…港務公司吊離貨櫃 劃定上下風處警戒區

基隆港氯磺酸異常洩漏 中華化：疑墊片老化遇雨致煙霧、非半導體原料

影／基隆港西20號碼頭貨櫃傳有毒氣體外洩！緊急封鎖

影／特高壓線路突跳…台中海線「全黑」大停電 14萬戶瞬間摸黑

相關新聞

公車上戳傷女高中生　雨傘怪客到案：急下車又遭擋路才失控

台北市一名女高中生昨早搭乘公車時遭男子直摺疊傘戳傷，警方獲報循線追查並通知男子到案說明，該男今午2時許配合調查，稱案發時急著下車還情緒失控攻擊，警詢後依傷害罪嫌將其函送士林地檢署偵辦。

參加父告別式後逆向撞砂石車釀4死 檢相驗：女駕駛多處骨折休克亡

桃園新屋60歲李姓女駕駛10日駕駛白色轎車，不料行經新屋區中山西路二段692號，逆向撞上聯結車，造成4死2傷。李婦住在新屋，桃園地檢署檢察官今天前往相驗遺體，初判死因是頭部外傷併多處骨折，引起創傷性休克死亡。

台中社宅房門「貓眼」遭反裝 被害住戶驚恐控訴被入侵、窺視

台中市東區社會住宅驚傳住戶大門貓眼遭鄰居反裝，被害人在社群發文揭露，偶然見大門貓眼遭人動手腳，懷疑被他人入侵、拆卸後反裝窺視其隱私，檢警獲報目前掌握鄰居林姓男子涉案，昨對林男執行搜索調查，台中市住宅發展工程處也說，已復原設備，將行為人列申請限制名單。

基隆港貨櫃具毒性「氯磺酸」外洩原因出爐 移請航港局評估裁處

基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區，今天發生有劇毒性、腐蝕性的「氯磺酸」外洩事故，已移至空曠區域實施隔離管制。廠商於下午3時16分完成洩漏櫃法蘭螺栓止漏，初判疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致，下午3時30分解除封鎖，恢復港區正常作業。

近8旬走失婦人凌晨淋雨牽單車 警攔下通知家屬團聚

一名年近8旬婦人昨凌晨在台1省道台南官田段傾盆大雨獨自牽著單車險象環生，經巡邏警員發現有異及時攔下，確認婦人已被家屬通報協尋，警員先將婦人接回分駐所並通知家人趕來，終於放下心中大石頭團聚。

3年未繳交通罰單又欠稅逾200筆 男被扣4次存款清償

台南市31歲許姓男子3年間未繳交通罰單又欠稅等共逾200筆、近新台幣10萬元，遭行政執行署台南分署強制執行，近1年來連扣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。