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近8旬走失婦人凌晨淋雨牽單車 警攔下通知家屬團聚

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

一名年近8旬婦人昨凌晨在台1省道台南官田段傾盆大雨獨自牽著單車險象環生，經巡邏警員發現有異及時攔下，確認婦人已被家屬通報協尋，警員先將婦人接回分駐所並通知家人趕來，終於放下心中大石頭團聚。

麻豆警分局官田分駐所副所長曾秀國、警員孫瑋霜昨凌晨1時18分許執行巡邏勤務，經官田區台1線南廍路段，發現1名婦人在滂沱大雨獨自牽著腳踏車全身濕透，且步履蹣跚地走在路邊，險象環生，因當時視線極差且車速較快，兩人立即將警車停靠後方警戒，並上前表達關心。

經員警耐心與婦人對話並利用警政系統過查證婦人身分，查出婦人現年78歲，患有失智症。

經查，婦人家住善化區，9日獨自外出後便與家人失去聯繫，丈夫因擔心其安危，已於昨日向警方報案協尋。

曾秀國、孫瑋霜隨即將婦人帶回分駐所休息、避雨，並遞上乾毛巾與熱水協助恢復體溫，同步依程序製作協尋筆錄。當接到警方通知「人找到了」的電話時，婦人丈夫高興得頻頻向警方致謝，隨即趕往分駐所將妻子接回，頻頻感謝警方及時攔查。

麻豆警分局長洪國哲建議，若家中有失智者，可向公所社會課申請配戴「愛心手鍊」，或在長輩常穿著的衣物上繡上聯絡電話與姓名，若不幸走失，能讓警方或熱心民眾在第一時間與家屬取得聯繫，避免發生意外。

近8旬失智婦人凌晨淋雨牽單車險象環生，麻豆警方及時攔下通知家屬團聚。記者謝進盛／翻攝
近8旬失智婦人凌晨淋雨牽單車險象環生，麻豆警方及時攔下通知家屬團聚。記者謝進盛／翻攝

台南 單車 長者

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