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3年未繳交通罰單又欠稅逾200筆 男被扣4次存款清償

中央社／ 台南11日電

台南市31歲許姓男子3年間未繳交通罰單又欠稅等共逾200筆、近新台幣10萬元，遭行政執行署台南分署強制執行，近1年來連扣4次存款清償。

台南分署今天指出，許男民國112年至113年間駕駛汽車超速、未依規定繳交停車費、行駛高速公路電子收費車道未依繳交通行費、在多車道左轉彎，不先駛入內側車道、不遵守道路交通標線指示、無正當理由不依規定接受道路交通安全講習等，欠繳202筆8萬4000元。

另外，許男又欠繳114年度使用牌照稅、114年度公路使用養護安全管理費、公路法罰鍰、停車費等5筆共1萬4448元。累計移送207筆共9萬8448元。

台南分署去年7月收案，發現許男有存款，首次僅扣得684元，今年2月再扣得7萬5835元，4月扣得6685元，5月又扣押存款，總算足額清償。

罰單 台南 車道

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