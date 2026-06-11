3年未繳交通罰單又欠稅逾200筆 男被扣4次存款清償

一名年近8旬婦人昨凌晨在台1省道台南官田段傾盆大雨獨自牽著單車險象環生，經巡邏警員發現有異及時攔下，確認婦人已被家屬通報協尋，警員先將婦人接回分駐所並通知家人趕來，終於放下心中大石頭團聚。

2026-06-11 15:44