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女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

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女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血　北市警鎖定身分追查中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一名女高中生昨早搭乘公車突遭一名男子持摺疊傘戳擊，導致右後肩破皮流血，男子犯後旋即下車離去，被害少女隨後由母親陪同驗傷提告傷害罪，警方立即調閱相關監視器畫面追查，目前已鎖定男子身分特徵，將盡速調查釐清案情。

相關影像顯示，案發時公車駛入「陽明高中站」，少女站在車內接近後端的走道上，男子則從車內最後方起身往前、準備下車，他在經過少女後、從後門下車前，突轉身持摺疊傘用力戳擊少女，犯後旋即下車撐傘離去。

據悉，因案發時公車上人潮密集，男子與少女錯身時有細微推擠，警方不排除男子因此心生不滿而攻擊。

少女事後由母親陪同到醫院驗傷，確認右後肩膀受擦挫傷，有輕微破皮流血，隨後到士林警分局文林派出所提告傷害罪。警方受理報案後啟動兒少保護通報機制，調閱公車及案發地周遭監視器影像追查，目前已鎖定男子身分特徵，將盡速通知他到案說明。

警方呼籲，警方對於各類暴力犯罪秉持零容忍態度，絕不容許不法分子挑戰公權力、危害社會治安，遇有不法必將嚴辦到底。

民眾搭乘公車、捷運等大眾運輸工具時，應隨時提高警覺，注意身旁周遭可疑人事物。若遇有突發攻擊事件或糾紛，務必保持冷靜、優先保護自身人身安全，記下歹徒特徵與逃逸方向，並於第一時間撥打110報案專線，警方將立即派員馳赴現場處置。

男子犯後旋即下車撐傘離去。圖／警方提供
男子犯後旋即下車撐傘離去。圖／警方提供

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