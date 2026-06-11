中市大里分駐所長律師進駐 員警執勤不怕上法庭

台中市霧峰警分局上午舉行大里分駐所新任所長布達，由黃思融接下所長一職。黃思融是國立高雄大學法律系碩士畢業並具備律師執照，等於該所直接進駐了一位律師。

警分局長陳啟明致詞時說，黃思融歷任太平警分局頭汴、太平派出所長和霧峰警分局十九甲派出所所長，表現有目共睹。此次榮升大里分駐所警務員兼所長，是第四個所長，期許他繼續帶領同仁，貫徹「治安優先、交通為重、服務至上」的目標，為大里居民打造更安全的生活環境。

黃思融說，他2012年就取得律師資格並完成實習，可以馬上登錄執業，但是因為不願承受律師的案源壓力而選擇擔任警官，既可深耕地方，又可為服務民眾。

他說，警察工作挑戰大，同仁經常會遇到法律糾紛，甚至是被告而要上法庭，他因為具備律師資格，可以當員警們的法律後盾，員警們執難時也會感覺更安心。另則是，許多民眾遇到法律問題，連民、刑事都分不清楚，他也可以適時解答，等於是另一種為民服務。

黃思融說，所長工作雖累，但能為民眾服務卻感覺很值得。剛調來大里分駐所會立即熟悉地方，並做好治安工作。

台中市霧峰警分局上午舉行大里分駐所新任所長布達，由黃思融（中右）接下所長一職。圖／警方提供

台中市霧峰警分局上午舉行大里分駐所新任所長布達，由黃思融（中）接下所長一職。圖／警方提供