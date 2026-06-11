快訊

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗竹南郵局命案 王國材赴靈堂上香 助家屬聘律師討公道

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導

苗栗竹南外包楊姓司機4日執行業務時遭陌生男子持刀攻擊，送醫不治。中華郵政公司董事長王國材今天由苗栗郵局長吳振斌陪同，到楊姓外包司機靈堂上香並向家屬致意。王國材表示遺憾與哀悼，並與家屬確定律師，後續將給予家屬最大協助。

王國材說，任何形式的暴力都不應成為解決問題的手段，呼籲司法機關迅速偵辦，依法嚴懲加害人，還給受害同仁及家屬公道。

中華郵政公司表示，事件發生後公司立即啟動應變機制，6月5日指派高階主管前往慰問楊姓外包同仁家屬，除協助申請各項保險給付及慰問金外，並聘請律師依法向加害人提出民事求償，以確保家屬權益獲得完整保障。對於本次不幸事件，再次表達最深沉哀悼，並承諾全力協助家屬爭取權益，絕不讓暴力行為侵蝕社會應有之正義與安定。

中華郵政公司董事長王國材（右二）今天由苗栗郵局長吳振斌（右一）陪同，前往竹南郵局遇害的楊姓司機靈堂上香，並向家屬致意。圖／中華郵政提供
中華郵政公司董事長王國材（右二）今天由苗栗郵局長吳振斌（右一）陪同，前往竹南郵局遇害的楊姓司機靈堂上香，並向家屬致意。圖／中華郵政提供

王國材 律師 命案 郵局

延伸閱讀

獨／三環幫主劉憲治遭斷掌槍殺 堂口血案宣判主嫌重判30年

考生成績通知單發生投遞延誤 中華郵政深感抱歉

為澄清強制就醫揭女教師病史？柯志恩轟侵犯隱私：誰授權外洩個資

高雄國小教師告別式湧數百人送別 陳其邁到場致哀

相關新聞

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血　北市警鎖定身分追查中

台北市一名女高中生昨早搭乘公車突遭一名男子持摺疊傘戳擊，導致右後肩破皮流血，男子犯後旋即下車離去，被害少女隨後由母親陪同驗傷提告傷害罪，警方立即調閱相關監視器畫面追查，目前已鎖定男子身分特徵，將盡速調查釐清案情。

中市大里分駐所長律師進駐 員警執勤不怕上法庭

台中市霧峰警分局上午舉行大里分駐所新任所長布達，由黃思融接下所長一職。黃思融是國立高雄大學法律系碩士畢業並具備律師執照，等於該所直接進駐了一位律師。

苗栗竹南郵局命案 王國材赴靈堂上香 助家屬聘律師討公道

苗栗竹南外包楊姓司機4日執行業務時遭陌生男子持刀攻擊，送醫不治。中華郵政公司董事長王國材今天由苗栗郵局長吳振斌陪同，到楊姓外包司機靈堂上香並向家屬致意。王國材表示遺憾與哀悼，並與家屬確定律師，後續將給予家屬最大協助。

餐點正在路上？桃園大園左轉機車與汽車碰撞 女外送員遭擊落

桃園市大園區昨(10)日下午13時13分許發生左轉外送機車與直行汽車碰撞事故，一名黃姓女外送員沿大觀路行駛，左轉進入中山北路時，不慎與直行的68歲韓姓男子駕駛之租賃小客車發生碰撞，大園警分局獲報到場處理，所幸外送員只有受輕傷，沒有生命危險。

以為留錢就沒事？撞倒機車塞3000元離開　警方照辦肇逃

台北市大安區敦化南路二段63巷，10日下午發生一起特殊肇逃案。一名機車騎士疑似停車時操作不慎，擦撞停在機車格內的重機，騎士沒有報警也沒有等車主到場，在車上留下道歉紙條和3000元現金後離開。警方獲報後調閱監視器，已掌握肇事車輛，將通知車主到案說明。

毒駕又無照！北市男逆向行駛 身藏7顆喪屍煙彈和K他命被逮

張姓男子日前騎車行經台北市中正區中華路二段巷弄，因逆向行駛遭巡邏員警攔查，警方盤查發現他不僅是列管毒品人口，身上還攜帶含依托咪酯成分的電子煙彈7顆及K他命1包，實施毒品唾液快篩後呈陽性反應。離譜的是，張男從未考領過駕照，涉嫌毒駕又無照上路，根本是不定時炸彈，警詢後依毒品等罪嫌移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。