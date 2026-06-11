苗栗竹南郵局命案 王國材赴靈堂上香 助家屬聘律師討公道

苗栗竹南外包楊姓司機4日執行業務時遭陌生男子持刀攻擊，送醫不治。中華郵政公司董事長王國材今天由苗栗郵局長吳振斌陪同，到楊姓外包司機靈堂上香並向家屬致意。王國材表示遺憾與哀悼，並與家屬確定律師，後續將給予家屬最大協助。

王國材說，任何形式的暴力都不應成為解決問題的手段，呼籲司法機關迅速偵辦，依法嚴懲加害人，還給受害同仁及家屬公道。

中華郵政公司表示，事件發生後公司立即啟動應變機制，6月5日指派高階主管前往慰問楊姓外包同仁家屬，除協助申請各項保險給付及慰問金外，並聘請律師依法向加害人提出民事求償，以確保家屬權益獲得完整保障。對於本次不幸事件，再次表達最深沉哀悼，並承諾全力協助家屬爭取權益，絕不讓暴力行為侵蝕社會應有之正義與安定。