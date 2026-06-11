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以為留錢就沒事？撞倒機車「寫紙條道歉」塞3000元離開　警方照辦肇逃

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區敦化南路二段63巷，10日下午發生一起特殊肇逃案。一名機車騎士疑似停車時操作不慎，擦撞停在機車格內的重機，騎士沒有報警也沒有等車主到場，在車上留下道歉紙條和3000元現金後離開。警方獲報後調閱監視器，已掌握肇事車輛，將通知車主到案說明。

大安警分局表示，事故發生在10日下午5時13分，地點位於敦化南路二段63巷。肇事普通重型機車沿巷弄由西往東行駛，疑似準備停進路邊停車格，操作時未注意車前狀況，車頭撞上停放在機車格內的另一輛普通重機車尾，導致被撞機車倒地受損。

被撞機車停在路邊停車格內，倒地後車身外觀受損，後方殼件、坐墊邊緣及照後鏡等處都有擦撞痕跡。車主事後在車上發現一張黃色便條紙，旁邊夾著3000元現金，紙條內容大意是「不好意思，移車時擦到你的車，這是賠償」。

被撞機車車主是21歲王姓男子，他發現車身多處擦損後報警處理。警方表示，肇事者雖疑似想以留錢、留紙條方式賠償，但事故發生後未依規定報警、未通知車主，也未在現場等候處理，仍依A3肇逃案件受理。

警方指出，交通事故即使沒有人受傷，也不能自行放錢了事後離開。依道路交通管理處罰條例，駕車肇事無人受傷而未依規定處置，可處1000元以上、3000元以下罰鍰。警方已調閱周邊影像查明肇事車輛，後續將通知車主到案釐清。

王姓男子機車被撞倒地，車身受損，肇事者雖留錢賠償，但仍因未報警、等候車主到場，仍難逃肇逃責任。記者廖炳棋／翻攝
王姓男子機車被撞倒地，車身受損，肇事者雖留錢賠償，但仍因未報警、等候車主到場，仍難逃肇逃責任。記者廖炳棋／翻攝

王姓男子機車被撞倒地，車身受損，肇事者雖留錢賠償，但仍因未報警、等候車主到場，仍難逃肇逃責任。記者廖炳棋／翻攝
王姓男子機車被撞倒地，車身受損，肇事者雖留錢賠償，但仍因未報警、等候車主到場，仍難逃肇逃責任。記者廖炳棋／翻攝

王姓男子機車被撞倒地，車身受損，肇事者雖留錢賠償，但仍因未報警、等候車主到場，仍難逃肇逃責任。記者廖炳棋／翻攝
王姓男子機車被撞倒地，車身受損，肇事者雖留錢賠償，但仍因未報警、等候車主到場，仍難逃肇逃責任。記者廖炳棋／翻攝

王姓男子機車被撞倒地，車身受損，肇事者雖留錢賠償，但仍因未報警、等候車主到場，仍難逃肇逃責任。記者廖炳棋／翻攝
王姓男子機車被撞倒地，車身受損，肇事者雖留錢賠償，但仍因未報警、等候車主到場，仍難逃肇逃責任。記者廖炳棋／翻攝

王姓男子機車被撞倒地，車身受損，肇事者雖留錢賠償，但仍因未報警、等候車主到場，仍難逃肇逃責任。記者廖炳棋／翻攝
王姓男子機車被撞倒地，車身受損，肇事者雖留錢賠償，但仍因未報警、等候車主到場，仍難逃肇逃責任。記者廖炳棋／翻攝

重機 機車

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