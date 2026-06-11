毒駕又無照！北市男逆向行駛 身藏7顆喪屍煙彈和K他命被逮

張姓男子日前騎車行經台北市中正區中華路二段巷弄，因逆向行駛遭巡邏員警攔查，警方盤查發現他不僅是列管毒品人口，身上還攜帶含依托咪酯成分的電子煙彈7顆及K他命1包，實施毒品唾液快篩後呈陽性反應。離譜的是，張男從未考領過駕照，涉嫌毒駕又無照上路，根本是不定時炸彈，警詢後依毒品等罪嫌移送法辦。

中正二分局南海路派出所員警7日下午5點多巡邏行經中華路二段巷弄，發現張男（34歲）騎機車逆向行駛，立即上前攔查，過程中張男神情緊張、應對閃爍，引起警方懷疑，經同意檢查隨身物品，在口袋及隨身塑膠袋內查獲7顆含有依托咪酯成分的電子煙彈，以及1包重0.82公克的K他命。

由於張男為轄內列管毒品人口，警方懷疑他毒駕，當場實施毒品唾液快篩，結果顯示安非他命及依托咪酯均呈陽性反應，警方進一步發現，張男根本未曾考領過機車駕照，當天騎乘的機車則登記在妻子名下。

警方當場將張男逮捕帶回派出所偵辦，警詢後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦；至於無照駕駛、逆向行駛等交通違規部分，則依法製單舉發。檢察官複訊後諭知限制住居。

張姓男子日前吸毒後騎車行經台北市中正區中華路二段巷弄，因逆向行駛遭巡邏員警攔查，警方在他身上查獲含依托咪酯成分的電子煙彈7顆及K他命1包。記者翁至成／翻攝

張姓男子日前吸毒後騎車行經台北市中正區中華路二段巷弄，因逆向行駛遭巡邏員警攔查，警方在他身上查獲含依托咪酯成分的電子煙彈7顆及K他命1包。記者翁至成／翻攝

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