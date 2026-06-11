影／雨天酒駕！新北翁自撞分隔島翻車「四輪朝天」

新北市66歲陳姓男子昨天傍晚涉嫌酒後從深坑區開車返回石碇住家，行經石碇區文山路國道5號交流道前平面道路，疑下雨視線不佳，自撞分隔島當場翻車，四輪朝天，所幸未受傷。陳男滿身酒氣仍拒絕警方酒測，經抽血換算酒測值為0.91毫克，警詢後依公共危罪嫌移送法辦並依規定開單告發及扣車。

新北市警方昨天下午5時許獲報，石碇區文山路國道5號交流道平面道路南下方向發生交通事故，員警到場處理發現陳姓男子（66歲）從深坑區開車返回石碇住家，途中行經石碇區文山路國道5號交流道前平面道路，疑下雨視線不佳，自撞分隔島當場翻車，四輪朝天，所幸未受傷。

員警現場聞到陳男滿身酒氣仍拒絕警方酒測，報請檢察官核發鑒定許可書，經抽血換算酒測值為0.91毫克，警詢後今依公共危罪嫌移送台北地檢署偵辦並依規定開單告發及扣車。

新北市66歲陳姓男子昨天傍晚涉嫌酒後從深坑區開車返回石碇住家，行經石碇區文山路國道5號交流道前平面道路，疑下雨視線不佳，自撞分隔島當場翻車，四輪朝天，所幸未受傷。記者王長鼎／翻攝

新北市66歲陳姓男子昨天傍晚涉嫌酒後從深坑區開車返回石碇住家，行經石碇區文山路國道5號交流道前平面道路，疑下雨視線不佳，自撞分隔島當場翻車，四輪朝天，所幸未受傷。記者王長鼎／翻攝

新北市66歲陳姓男子昨天傍晚涉嫌酒後從深坑區開車返回石碇住家，行經石碇區文山路國道5號交流道前平面道路，疑下雨視線不佳，自撞分隔島當場翻車，四輪朝天，所幸未受傷。記者王長鼎／翻攝

新北市66歲陳姓男子昨天傍晚涉嫌酒後從深坑區開車返回石碇住家，行經石碇區文山路國道5號交流道前平面道路，疑下雨視線不佳，自撞分隔島當場翻車，四輪朝天，所幸未受傷。記者王長鼎／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康