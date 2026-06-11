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人人有份！警察節前獲企業力挺 中山警受贈800個肩燈強化執勤安全

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

6月15日就是警察節，為了感念警察同仁維護社會治安的辛勞，並強化基層員警夜間執勤安全，萬仕達建設股份有限公司捐贈800個警用肩燈給台北市警中山分局，每個肩燈市價約285元，總價值約22萬8000元，足以提供中山分局約500名外勤員警使用，並預留備品及後續汰換需求。

中山警方表示，轄區涵蓋林森北路、晴光商圈及多處重要幹道，夜間人車流量大，員警經常執行巡邏、路檢、交通疏導及事故處理勤務，肩燈可固定於制服肩部，透過閃爍燈光提高辨識度，讓用路人及往來車輛更容易察覺執勤員警位置，降低夜間執勤風險。

警方指出，此次受贈的800個肩燈數量超過分局外勤警力編制，可望讓第一線員警普遍配發使用，提升夜間勤務安全性，也有助於交通事故現場警戒與各項路檢勤務執行。

萬仕達建設表示，警察長年肩負維護治安與交通秩序重任，尤其夜間勤務風險較高，希望透過捐贈肩燈為基層員警增添安全保障，在警察節前夕向所有辛勞執勤的警察同仁表達敬意。

中山分局感謝企業支持警政工作，認為民間力量投入公共安全事務，不僅有助於提升員警執勤裝備，也展現警民合作共同守護社會治安的精神。

6月15日是警察節，為了感念警察同仁維護社會治安的辛勞，並強化基層員警夜間執勤安全，萬仕達建設股份有限公司捐贈800個警用肩燈給台北市警中山分局。記者翁至成／翻攝
6月15日是警察節，為了感念警察同仁維護社會治安的辛勞，並強化基層員警夜間執勤安全，萬仕達建設股份有限公司捐贈800個警用肩燈給台北市警中山分局。記者翁至成／翻攝

萬仕達建設股份有限公司李柏逸副總經理（左）捐贈800個警用肩燈給台北市警中山分局長張耀仁（右）。記者翁至成／翻攝
萬仕達建設股份有限公司李柏逸副總經理（左）捐贈800個警用肩燈給台北市警中山分局長張耀仁（右）。記者翁至成／翻攝

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