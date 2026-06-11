影／毒駕男騎車載女友 未注意前方機車停等紅燈 女騎士遭追撞骨折送醫

陳姓男子昨晚騎車載詹姓女友行經新北市中和區，疑恍神未注意前方機車正停等紅燈，彭姓女騎士慘遭陳男從後方追撞，導致鎖骨骨折送醫，陳男經毒品唾液快篩檢測陽性，警方今依法送辦。

新北市警方昨晚9時許獲報，中和區中正路與圓通路口發生車禍，有人受傷倒地，員警迅速到場，經查，涉嫌肇事的陳姓男子（31歲）騎機車搭載詹姓女友（25歲）沿中正路慢車道由中和往板橋方向行駛；機車騎士彭姓女子（30歲）因號誌紅燈，在十字路口停等紅燈，慘遭未減速的陳男從後追撞，當場連人帶車摔倒倒地。

彭女左側鎖骨骨折及左手、左腳多處擦挫傷，送往雙和醫院；陳男及詹女雖身體也有多處擦挫傷，並未送醫。陳男及彭2人酒測值均為零，警方質疑陳男疑因施用毒品致精神狀態受影響，且未注意車前狀況，自後方追撞彭女。

陳男經警方實施毒品唾液快篩檢測，結果呈依托咪酯陽性反應，並查獲電子菸主機1支、依托咪酯菸彈1顆，當場將其逮捕。警詢後今依公共危險及毒品罪嫌將陳男移送新北地檢署偵辦，毒駕部分並依規定製單舉發並扣留車牌、查扣其車輛。

陳姓男子昨晚騎車載詹姓女友行經新北市中和區，疑恍神未注意前方機車正停等紅燈，彭姓女騎士慘遭陳男從後方追撞，導致鎖骨骨折送醫，陳男經毒品唾液快篩檢測哺陽性，警方今依法送辦。記者王長鼎／翻攝

陳姓男子昨晚騎車載詹姓女友行經新北市中和區，疑恍神未注意前方機車正停等紅燈，彭姓女騎士慘遭陳男從後方追撞，導致鎖骨骨折送醫，陳男經毒品唾液快篩檢測哺陽性，警方今依法送辦。記者王長鼎／翻攝

陳姓男子昨晚騎車載詹姓女友行經新北市中和區，疑恍神未注意前方機車正停等紅燈，彭姓女騎士慘遭陳男從後方追撞，導致鎖骨骨折送醫。記者王長鼎／翻攝

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