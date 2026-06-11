國3後龍段拖吊車救援途中遭追撞 肇事休旅車車頭全毀

國道3號北向124.6公里處、苗栗後龍路段昨10日中午發生一起追撞拖吊車事故！1輛休旅車疑因未注意車前狀況，猛烈追撞在內線車道正執行拖吊作業的拖吊車，休旅車車頭幾乎全毀，幸未釀人員傷亡。

國道警方指出，事發當時，44歲陳女正駕駛休旅車，沿內側車道往前，未使用輔助駕駛，卻未注意前方路況，直接迎面撞上羅男（51歲）駕駛的拖吊車，造成車輛受損。

初步調查，現場無人受傷，雙方駕駛人酒測值均為0，羅男當時正在拖吊1輛掀背車，該輛掀背車因與其他車輛撞擊正等待救援，事故約1小時排除，恢復交通順暢。

國道警方也呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

拖吊車正要拖吊掀背車，休旅車突然從後撞上，幸無人傷亡。圖／民眾提供