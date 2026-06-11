高雄透天厝火警虛驚 烘衣機短路冒煙險釀災

高雄市苓雅區一處透天樓房9日下午傳出火警，住戶及時向119求救，消防局派人車搶救，發現是烘衣機發生短路現象，隨即進行降溫處置，未釀成傷亡。消防局提醒，近日南部降雨頻繁，民眾對除濕機、烘衣機等高耗電電器，應定期檢查電器及線路狀況，避免釀災。

高雄市苓雅區文山路一棟透天樓房9日下午傳出火警，消防局據報，動員苓雅等消防分隊趕赴搶救，住戶說聞到電線短路的異味，烘衣機便燒起來。消防隊協助降溫才沒釀災。

消防局表示，近日天氣受鋒面及西南氣流影響，南部地區降雨頻繁，民眾使用除濕機、烘衣機等家電，電器使用安全不可忽視。

苓雅消防分隊表示，雨季期間電氣火災風險提高，民眾應定期檢查家中電器及線路狀況，高耗電電器應使用獨立插座，避免多項設備共用延長線造成電路過載，徒增火災風險。