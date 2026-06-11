影／基隆港有毒氣體外洩「氯磺酸」劇毒及腐蝕性 移空曠區隔離管制

基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區，今天清晨發生有毒化學品貨櫃異常洩漏事件，經查是有劇毒性、腐蝕性的「氯磺酸」，現場由中國貨櫃公司將洩漏貨櫃吊離原儲櫃區域，移至空曠區域實施隔離管制，環境部化學物質管理署環境事故小組前往現場協助應變處置。

基隆港務分公司今天上午5時30分獲報，基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區發生化學品貨櫃異常洩漏事件，隨即通報港務公司及港警、港消、環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組前往現場協助應變處置，並立即請中國貨櫃公司通知貨主前往處置。

現場目前並已完成事故區域封鎖管制，無人員受困或傷亡情形。經現場勘查，洩漏貨櫃內容物為聯合國編號（UN1754,class 8,腐蝕性物質）的氯磺酸（chlorosulfonic acid），該物質具有腐蝕性、劇毒性，無色或淡黃色，現場由中國貨櫃公司將洩漏貨櫃吊離原儲櫃區域，移至空曠區域實施隔離管制。

港務消防隊及環境部化學專業技術小組人員穿戴防護裝備，運用環境偵檢設備進行監測及指導應變作業，現場並已劃定上下風處警戒區域將下風處作業人員疏散以保護作業人員，降低事故危害。

經查貨主為台灣中華化學工業股份有限公司，該公司已派員至事故現場進行後續處置作業並配合港務公司基隆分公司緊急應變小組執行後續應變及清理作業。

基隆港有毒氣體外洩「氯磺酸」劇毒有腐蝕性，已移空曠區隔離管制。記者游明煌／攝影