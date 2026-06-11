台中港警成立無人機隊　跨單位構築商港防護網

台中港務警察總隊表示，已成立「無人機隊」，將有效運用於交通流量監控、大型聚眾活動維安等任務，並與海巡、消防、港務公司等機關聯繫合作，提升整體商港區突發應變能力。

台中港務警察總隊今天發布新聞稿表示，在內政部警政署的輔導與協助下，日前已成立「無人機隊」，目前有6名無人機飛手，持有專業基本及高級操作證；將持續辦理相關訓練，增加飛手人數及提升飛手操作等級，並爭取配發高階無人機強化反應能力，全面輔助各項警察任務。

台中港警總隊總隊長游永中表示，新成立的無人機隊，將有效運用於港區交通流量監控、大型聚眾活動維安、關鍵基礎設施防護、反恐工作及協助災害防救等，透過智慧科技大幅提升偵巡效率，全面強化打擊犯罪與維護治安效能。

警方指出，為全面構築嚴密的安全防護網，總隊已與海巡署中部分署、港務消防隊、台中港務分公司等港區機關密切聯繫合作。未來將有效整合無人機設備與操作訓練等各方資源，建立完善的聯合訓練、日常聯繫與緊急支援協助機制，提升整體商港區的突發狀況應變能力。