西門町感情糾紛爆口角 他揪友會合再生誤會...警及時制止

18歲劉姓男子與18歲羅姓男子昨天晚上在台北市西門町武昌街、昆明街口，因感情因素發生口角並進一步拉扯，雙方經協調後離去，事後聯繫另名17歲少年至西門町電影主題公園會合，未料少年不清楚「衝突已談妥」再爆爭執。警方獲悉到場，3人均無受傷且互不提告，警方依社會秩序維護法函請裁處。

萬華分局西門町派出所10日晚上8時許獲報，指電影主題公園內有糾紛情事，員警趕赴現場，詢問了解，劉男與羅男先前在武昌街與昆明街口因感情問題發生口角及拉扯，事後雙方前往電影主題公園與另名17歲少年會合，期間因溝通不良產生誤會，再度爆發衝突，經警方即時介入制止，未造成進一步傷害。

警方確認3人無受傷，且均表示不願提出告訴，不過認為3人在公共場所滋事行為已影響社會秩序，警詢後依社維法裁罰。

萬華警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通、合法解決問題，以免觸犯法網，遇有衝突可立即通報警方到場協助，警方亦將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維護社會治安。