沙鹿清晨驚魂！男迴轉「誤踩油門」暴衝 狠撞超商路人倒地送醫

台中市沙鹿區今日清晨發生一起驚悚的暴衝車禍！一名52歲王姓男子駕駛自小客車，在光華路一處超商前準備迴轉時，自述因一時緊張「誤踩油門」導致車輛失控。整輛車如脫韁野馬般朝路邊暴衝，攔腰撞飛靜止的機車與路旁超商，導致當時站在機車旁的36歲郭姓男子閃避不及被撞倒地，四肢嚴重擦挫傷，所幸送醫救治後無生命危險。

這起意外發生於今日上午7時43分許，正值上班尖峰時間。52歲王男駕車沿沙鹿區光華路往北行駛，在光華路361號前迴轉時，不慎將油門當成煞車猛踩，轎車失控衝向路邊。36歲的郭男當時正站在機車旁，迎面遭到強烈撞擊，轎車隨後更狠狠撞上超商房屋結構，現場機車零件散落一地，超商門面受損，場面怵目驚心。

警方趕抵現場調查，對肇事駕駛王男實施酒精檢測，酒測值為零，並排除毒駕嫌疑。警方提醒，民眾行車時務必保持專注，尤其在轉彎或迴轉時應放慢速度，以維護用路人安全。詳細肇事責任與財損賠償仍待進一步釐清。

台中市沙鹿區光華路今晨發生暴衝車禍，整輛車失控撞進路邊超商，現場一片狼藉。圖／清水分局提供