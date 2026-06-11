基隆港驚傳「化骨水」洩漏…港務公司吊離貨櫃 劃定上下風處警戒區

基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，今天清晨5時許發生俗稱化骨水的氫氟酸氣體洩漏意外，警方立即封鎖現場管制人員進出，目前西20號碼頭暫停作業，現場無人傷亡。

台灣港務公司基隆港務分公司表示，今日清晨5時30分接獲通報，基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區，發生化學品貨櫃異常洩漏事件，隨即通報港務公司及港警、港消、環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組前往現場協助應變處置，並立即請中國貨櫃公司通知貨主前往處置，現場並已完成事故區域封鎖管制，無人員受困或傷亡情形。

港務公司表示，經現場進一步勘查，此次洩漏貨櫃內容物為聯合國編號（UN1754、class 8、腐蝕性物質）之氯磺酸（chlorosulfonic acid）。因該物質具有腐蝕性，現場由中國貨櫃公司將洩漏貨櫃吊離原儲櫃區域，移至空曠區域實施隔離管制，同時由港務消防隊及環境部化學專業技術小組人員穿戴防護裝備，運用環境偵檢設備進行監測及指導應變作業，現場並已劃定上下風處警戒區域將下風處作業人員疏散以保護作業人員，降低事故危害。

港務公司指出，本案貨主為臺灣中華化學工業股份有限公司，該公司已派員至事故現場進行後續處置作業並配合港務公司基隆分公司緊急應變小組執行後續應變及清理作業。