台中男開車迴轉疑誤踩油門！失控撞機車與商店釀1傷

桃園市八德區一名53歲蕭姓男子在113年、114年間因無照駕駛、未停讓行人而遭裁罰6萬9700元；蕭男另於113年間出售持有未滿5年之土地，經稅捐稽徵機關核定應補徵個人房屋土地交易所得稅130萬元。因蕭男均未繳納，經桃園市交通事件裁決處、財政部北區國稅局桃園分局分別移送法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署收案後立刻請地政機關將蕭男名下之14筆土地及1筆建物辦理查封登記，並原定於明(12)日至現場張貼封條，蕭男擔心被家人罵，於9日立即帶著百萬元現金一次繳清，解除祖產被拍賣的危機。

2026-06-11 11:10