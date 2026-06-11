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台中男開車迴轉疑誤踩油門！失控撞機車與商店釀1傷
王姓男子今天上午開車行經台中沙鹿區，迴轉時疑因誤踩油門失控，撞擊路旁商店及機車，造成路旁1名男子遭波及受傷送醫，警方初步排除王男涉酒駕毒駕，事故原因待調查釐清。
台中市警察局清水分局今天表示，警方11日上午7時43分獲報，沙鹿區光華路發生交通事故，立即派員到場處理。
警方初步調查，52歲王姓男子駕駛小客車，沿光華路往北方向行駛，王男自述在案發地點迴轉時，誤踩油門失控，撞擊路邊靜止的機車與便利商店房屋，現場造成站立於機車旁的36歲郭姓男子四肢擦挫傷受傷送醫。
郭男經治療後無生命危險，王男經酒測後無酒駕，另經警方現場觀察及蒐證後排除毒駕嫌疑。後續事故原因，待警方調查釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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