桃園新屋車禍4死2傷 聯結車駕駛：連閃的機會都沒有、想哭哭不出來

桃園新屋60歲李姓女駕駛昨天駕駛白色轎車，不料行經新屋區中山西路二段692號，逆向撞上聯結車，造成4死2傷。聯結車駕駛今天做筆錄，他說，當時連閃的機會都沒有，看到死傷人數「想哭哭不出來，想吐吐不出來」。

昨在網路傳出的行車記錄器畫面，聯結車行駛在車道上，突然對向車道的白車就切過來，逆向撞上連結車，白車再往一旁的建物撞上，聯結車則是受到撞擊後往一旁草地衝後才停住。

聯結車胡姓男駕駛表示，當時有下雨，事發當下是看到白車突然跨越雙黃線，插到他正在行駛的車道，離自己很近，下意識想要閃避，但躲也躲不掉，因為是車頭對車頭撞下去，連閃的機會都沒有，從撞上的那一瞬間，到車子停下來之前都不太記得，直到車子停下來，驚覺出事了。

胡男說，當時自己也卡在車上，無法下車查看對方狀況，他先拿手機報警，還有回報老闆狀況，做筆錄時看到死傷人數，想哭哭不出來，想吐吐不出來，冷靜不了，全身發抖，第一次遇到，也不想遇到這樣的事。