快訊

NBA總冠軍賽Live／最後1分鐘！尼克從落後29分到1分超前馬刺

黃子佼判緩刑4年！受保護管束 今首次北檢報到「又穿這件」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園新屋車禍4死2傷 聯結車駕駛：連閃的機會都沒有、想哭哭不出來

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園新屋60歲李姓女駕駛昨天駕駛白色轎車，不料行經新屋區中山西路二段692號，逆向撞上聯結車，造成4死2傷。聯結車駕駛今天做筆錄，他說，當時連閃的機會都沒有，看到死傷人數「想哭哭不出來，想吐吐不出來」。

昨在網路傳出的行車記錄器畫面，聯結車行駛在車道上，突然對向車道的白車就切過來，逆向撞上連結車，白車再往一旁的建物撞上，聯結車則是受到撞擊後往一旁草地衝後才停住。

聯結車胡姓男駕駛表示，當時有下雨，事發當下是看到白車突然跨越雙黃線，插到他正在行駛的車道，離自己很近，下意識想要閃避，但躲也躲不掉，因為是車頭對車頭撞下去，連閃的機會都沒有，從撞上的那一瞬間，到車子停下來之前都不太記得，直到車子停下來，驚覺出事了。

胡男說，當時自己也卡在車上，無法下車查看對方狀況，他先拿手機報警，還有回報老闆狀況，做筆錄時看到死傷人數，想哭哭不出來，想吐吐不出來，冷靜不了，全身發抖，第一次遇到，也不想遇到這樣的事。

桃園新屋60歲李姓女駕駛昨駕駛白色轎車，不料行經新屋區中山西路二段692號，逆向撞上聯結車，造成4死2傷。圖／楊梅分局提供
桃園新屋60歲李姓女駕駛昨駕駛白色轎車，不料行經新屋區中山西路二段692號，逆向撞上聯結車，造成4死2傷。圖／楊梅分局提供

車禍 車道

延伸閱讀

釀4死2傷！她剛參加完父告別式 開車去用餐卻撞上聯結車

父告別式後載親友用餐卻遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

桃園重大交通事故…才辦完父告別式 婦疑逆向撞聯結車4死2傷

影／桃園新屋轎車疑逆向撞上聯結車 車上6人釀1死3命危2輕傷

相關新聞

西門町感情糾紛爆口角 他揪友會合再生誤會...警及時制止

18歲劉姓男子與18歲羅姓男子昨天晚上在台北市西門町武昌街、昆明街口，因感情因素發生口角並進一步拉扯，雙方經協調後離去，事後聯繫另名17歲少年至西門町電影主題公園會合，未料少年不清楚「衝突已談妥」再爆爭執。警方獲悉到場，3人均無受傷且互不提告，警方依社會秩序維護法函請裁處。

桃園男不甩136萬罰鍰和稅金！祖產遭查封「秒帶現金繳清」

桃園市八德區一名53歲蕭姓男子在113年、114年間因無照駕駛、未停讓行人而遭裁罰6萬9700元；蕭男另於113年間出售持有未滿5年之土地，經稅捐稽徵機關核定應補徵個人房屋土地交易所得稅130萬元。因蕭男均未繳納，經桃園市交通事件裁決處、財政部北區國稅局桃園分局分別移送法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署收案後立刻請地政機關將蕭男名下之14筆土地及1筆建物辦理查封登記，並原定於明(12)日至現場張貼封條，蕭男擔心被家人罵，於9日立即帶著百萬元現金一次繳清，解除祖產被拍賣的危機。

基隆市警分局組兩線二星警官遭控熊抱女部屬 涉性騷擾記過拔官

基隆市警局某分局前兩線二星某組組長男警官，遭前女部屬指控去年5月間涉嫌酒後熊抱涉嫌性騷擾，該女貼文指原分局未即時處理。基隆市警局今天表示，受理申訴後調查認定警官利用權勢性騷擾屬實，依法記過1次並調離非主管職務，全案目前已由地檢署偵辦中。

沙鹿清晨驚魂！男迴轉「誤踩油門」暴衝 狠撞超商路人倒地送醫

台中市沙鹿區今日清晨發生一起驚悚的暴衝車禍！一名52歲王姓男子駕駛自小客車，在光華路一處超商前準備迴轉時，自述因一時緊張「誤踩油門」導致車輛失控。整輛車如脫韁野馬般朝路邊暴衝，攔腰撞飛靜止的機車與路旁超商，導致當時站在機車旁的36歲郭姓男子閃避不及被撞倒地，四肢嚴重擦挫傷，所幸送醫救治後無生命危險。

基隆港驚傳「化骨水」洩漏…港務公司吊離貨櫃 劃定上下風處警戒區

基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，今天清晨5時許發生俗稱化骨水的氫氟酸氣體洩漏意外，警方立即封鎖現場管制人員進出，目前西20號碼頭暫停作業，現場無人傷亡。

台中男開車迴轉疑誤踩油門！失控撞機車與商店釀1傷

王姓男子今天上午開車行經台中沙鹿區，迴轉時疑因誤踩油門失控，撞擊路旁商店及機車，造成路旁1名男子遭波及受傷送醫，警方初步...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。