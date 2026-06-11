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請私人保鑣很貴嗎？業者揭祕計費內幕：4小時基本防護不到5千元

桃園電子報／ 桃園電子報

圖為歌手演場會，保鑣站前排示意圖。圖／AI生成
圖為歌手演場會，保鑣站前排示意圖。圖／AI生成

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遭遇近身威脅時，專業隨扈立即展開折疊防彈盾牌形成物理屏障掩護VIP，另一組人馬同時強力壓制並逮捕嫌疑人。（示意圖／立達專業保鑣提供）

「保鑣」或「隨扈」這兩個詞彙，看似離我們很遠，只出現在好萊塢電影、政商名流的世紀婚禮，或是跨國企業大老的黑頭車旁。大眾普遍認為，若想聘請專業保鑣隨行，享有全天候風險警戒與人身防護服務，費用動輒數十萬元，甚至上百萬元。然而，這種資訊不透明的神祕感，也給了許多地下劣質業者可趁之機，利用消費者「花錢消災」的心理漫天喊價，或是以極低價格對外招攬，卻在關鍵時刻漏洞百出。

為了打破長久以來的黑箱迷思，國內知名安全維護品牌「立達專業保鑣」首度公開業界的計費內幕。事實上，現代私人隨扈的服務早已走入尋常百姓家，從一般市民的臨時糾紛談判、商務接送，到跨國的高階維安，都有相對應透明化的收費標準。

4小時基本防護不到5千元  普通市民也請得起的安全維護服務

「很多人遇到行車糾紛、財產分配談判，甚至面對恐怖情人的威脅恐嚇時，心裡極度恐懼，不知道可以找誰來保護自己。」立達專業保鑣的熊教官坦言，市場上對私人隨扈存在極大的誤解：「相較於以前，現在請保鑣相對容易，價格也比較親民。」

以立達專業保鑣目前推出的彈性方案為例，最基礎的「短時數4小時基本防護」費用僅需新台幣4,725元。這個價格甚至低於許多人換一隻智慧型手機的預算，卻能獲得一名受過專業訓練、具備危機應變能力的隨扈全程陪同，在談判或出入高風險場合時，提供最實在的心理支持與物理防禦。

這種短期服務的靈活配置，近年來需求量激增。例如：

➀ 商務接送：外國重要客戶來台，需要具備禮賓素養的隨扈兼司機，協助接機、行程安排及護送。

➁ 法院出庭護送：當事人因離婚訴訟、債務糾紛，或遭受恐嚇而必須親自出庭，卻擔心在法院門口、停車場或往返途中遭到對方圍堵、叫囂，甚至肢體衝突，極需專業隨扈全程貼身護衛，確保安全進出法庭。

➂ 家暴或跟蹤騷擾：弱勢族群在聲請保護令前後、前往法院開庭、搬離租屋處時的短暫維安需求。

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立達隨扈採2人在後、1人在前的V字防護陣形，將受保護人包覆核心，以三百六十度無死角防禦態勢移動中。（示意圖／立達專業保鑣提供）

私人隨扈價錢怎麼算？三大層面客製化，透明報價

既然不是漫天要價，那專業保鑣的費用究竟是怎麼計算出來的？立達專業保鑣表示，正規的安全顧問團隊在規劃報價時，絕對不能只給出一個含糊的「總價」，而是會根據「防護等級」、「服務時數」與「出勤人數」三大層面進行計算，並提供客製化的報價組合。

☑ 防護等級：基本／進階／頂級

依據對象面臨的危險程度、是否需要配備特殊防護裝備，或具備特定語言、駕駛能力而定。

☑ 服務時數：4H／8H／12H／24H／月騁

從短時數的臨時任務，到包月制的跨國海外月聘，時數越長，平均時薪通常享有更多彈性折讓。

☑ 出勤人數：1-4人／維安團隊

根據現場環境評估，若環境複雜，如開放式公共場所，通常會建議雙人以上形成交叉防護網隨行在身邊。

【誠實開立發票，拒絕地下交易】

正規的保鑣團隊跟私人接案最大的不同，在於所有的報價皆完全合規。立達專業保鑣強調，旗下所有服務費用皆含5%稅金，並且會開立正規發票。這不僅是企業合法合規的展現，更是對客戶的一種消費保障，所有的契約和金流都攤在陽光下，避免了事後被隨意加價，或產生糾紛時投訴無門的窘境。

民眾該如何辨識真假專業？提防「出事跑第一」的低價陷阱

隨著市場對私人安全需求提升，坊間也出現許多打著「便宜隨扈」、「廉價特勤」口號的個人工作室或不法業者。這類業者通常會利用消費者貪便宜的心理，用低於市場行情許多的價格接單。然而，若服務品質與人員訓練不足，反而可能增加現場安全管理風險。

維安專家嚴正提醒，安全防護是一門極度吃重「專業經驗」和「紀律」的行業。市面上那些收費極低的「私人接案」，其派遣的人員可能只是臨時找來、身材稍微魁梧的圍事人員或工讀生。這些人不僅沒有受過專業的隨扈隨行訓練，如防衛駕駛、防身術、危機預判、人群疏導等知識、技術，更缺乏職業道德。

因此，在挑選安全顧問或私人保鑣團隊協助時，除了要懂得貨比三家，而且也必須留意以下三大關鍵：

➀ 品牌背書與合法執照：確認該團隊是否為合法登記之安全顧問或保鑣公司，具不具備承辦維安業務的資格。

➁ 人員背景與訓練資歷：專業保鑣多由退役特種部隊、憲特、海陸特勤或是警界精英組成，且入職後須接受定期的體能及戰術訓練。

➂ 合約與保密協定：正規公司在執行任務前，必定會跟客戶簽訂嚴格的保密協定（NDA）與服務合約，確保客戶的個人隱私、行程、商業機密絕對不外洩。

隨著企業高階主管、商務人士，以及一般民眾對人身安全議題的重視程度提升，私人安全服務市場亦逐漸朝向透明化與專業化發展。熊教官認為，當消費者能夠更清楚理解保鑣費用的組成與服務內容時，不僅有助於建立正確認知，也能促進整體產業朝向更健全的方向發展。


立達專業保鑣會依據客戶面臨的實際情況、個人需求及預算，客製化安全專案。（影片／立達專業保鑣提供）

本文章來自《桃園電子報》。原文：請私人保鑣很貴嗎？業者揭祕計費內幕：4小時基本防護不到5千元

好萊塢 隨扈

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