海邊遊憩事故升溫 今年1至5月共26死、15人失蹤

夏季水域活動增加，海邊戲水、浮潛、SUP、賞景也暗藏風險。海巡署今天表示，今年1至5月已執行海域、岸際救生案件共163人，其中122人獲救、26人死亡、15人失蹤；單是5月救生案件就有43人，占前5月總數近三成，隨著暑假將至，海域遊憩事故恐再攀升。

海巡署指出，近期各地陸續發生民眾到海邊遊憩時跌落消波塊、礁岩受傷，也有人從事浮潛或SUP時體力不支，或因不熟悉地形、潮汐受困，甚至遭海浪捲走失蹤。

海巡署分析，夏季是海域遊憩事故高峰，常見原因包括不諳水性、輕忽離岸流、未穿著合適救生裝備，或擅自進入管制、危險海域。海巡署已在各海域岸際熱點及熱門時段預置救援裝備與人力，縮短救援時間。

海巡署提醒，民眾從事水域活動前，應先查詢天候、海象、潮汐及海域環境，避免在不熟悉或警示管制區域冒險下水。海洋委員會也建置「海域遊憩一站式服務資訊平台」及「Go Ocean海洋遊憩風險資訊APP」，可查詢開放水域、潮汐、海象及即時影像。

海巡署表示，民眾若在海域或岸際遇到受困、溺水或其他緊急危難，可立即撥打118海巡免付費服務專線求援。

海巡人員救人。記者廖炳棋／翻攝

海巡人員救人。記者廖炳棋／翻攝

海巡人員救人。記者廖炳棋／翻攝