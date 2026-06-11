快訊

MLB／大谷先發6.2局、失4分寫本季新高 防禦率升至1.06

火焰和人一樣高！行動電源爆炸又一樁 自帶插頭充電起火苦主嚇慘

對申請入學不滿意？轉戰115分科還來得及！報名規定、放棄流程全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

海邊遊憩事故升溫 今年1至5月共26死、15人失蹤

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

夏季水域活動增加，海邊戲水、浮潛、SUP、賞景也暗藏風險。海巡署今天表示，今年1至5月已執行海域、岸際救生案件共163人，其中122人獲救、26人死亡、15人失蹤；單是5月救生案件就有43人，占前5月總數近三成，隨著暑假將至，海域遊憩事故恐再攀升。

海巡署指出，近期各地陸續發生民眾到海邊遊憩時跌落消波塊、礁岩受傷，也有人從事浮潛或SUP時體力不支，或因不熟悉地形、潮汐受困，甚至遭海浪捲走失蹤。

海巡署分析，夏季是海域遊憩事故高峰，常見原因包括不諳水性、輕忽離岸流、未穿著合適救生裝備，或擅自進入管制、危險海域。海巡署已在各海域岸際熱點及熱門時段預置救援裝備與人力，縮短救援時間。

海巡署提醒，民眾從事水域活動前，應先查詢天候、海象、潮汐及海域環境，避免在不熟悉或警示管制區域冒險下水。海洋委員會也建置「海域遊憩一站式服務資訊平台」及「Go Ocean海洋遊憩風險資訊APP」，可查詢開放水域、潮汐、海象及即時影像。

海巡署表示，民眾若在海域或岸際遇到受困、溺水或其他緊急危難，可立即撥打118海巡免付費服務專線求援。

海巡人員救人。記者廖炳棋／翻攝
海巡人員救人。記者廖炳棋／翻攝

海巡人員救人。記者廖炳棋／翻攝
海巡人員救人。記者廖炳棋／翻攝

海巡人員救人。記者廖炳棋／翻攝
海巡人員救人。記者廖炳棋／翻攝

海巡人員救人。記者廖炳棋／翻攝
海巡人員救人。記者廖炳棋／翻攝

海巡署

延伸閱讀

與我海巡對峙！陸海警船闖東沙 國台辦嗆：敢挑釁 須承擔一切後果

侏儒抹香鯨誤闖澎湖擱淺 農漁局協助成功野放

出生不久就離群！花蓮幼海豚擱淺身上還有咬傷 專家忍痛人道處理

大陸派公務船襲擾台灣 管碧玲揭最棘手之處「海上對峙不是比船大」

相關新聞

影／基隆港西20號碼頭貨櫃毒化物「氫氟酸」（化骨水）外洩 緊急封鎖

基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，一只裝載有毒化學物「氫氟酸」（俗稱化骨水）氣體的貨櫃，今天清晨5點30分發生外洩，現場已封鎖並管制人員進出，沒有人員傷亡，碼頭全面暫停作業。

海邊遊憩事故升溫 今年1至5月共26死、15人失蹤

夏季水域活動增加，海邊戲水、浮潛、SUP、賞景也暗藏風險。海巡署今天表示，今年1至5月已執行海域、岸際救生案件共163人，其中122人獲救、26人死亡、15人失蹤；單是5月救生案件就有43人，占前5月總數近三成，隨著暑假將至，海域遊憩事故恐再攀升。

「智慧聯網圍捕浪犬系統」進駐仁義潭遭愛狗人士干擾 嘉畜所監視蒐證

嘉縣流浪犬長年困擾地方，衍生交通事故、犬隻攻擊等問題，為提升流浪犬管制，嘉縣家畜疾病防治所與雲科大攜手，運用AIOT智慧聯網技術打造全國首創「巨型智慧捕犬圍籬」，家畜所再攜手雲科大電機工程系教授陳靜茹團隊，將同一套智慧捕犬系統移往山區熱點仁義潭周邊設置，希望改善當地流浪犬聚集問題，近來卻發現遭愛狗人士干擾，將依法究辦。

桃園重大交通事故…才辦完父告別式 婦疑逆向撞聯結車4死2傷

桃園市新屋區昨天中午發生重大死亡車禍，一輛由六十歲李姓女子駕駛的白色轎車，疑因不明原因逆向行駛，與聯結車迎面對撞，造成車內四人死亡、二人受傷。令人鼻酸的是，李女才參加完父親告別式，原本準備前往餐廳吃「除穢宴」，未料途中竟遭逢死劫。

新竹氣爆案火調研判瓦斯桶軟管破損 市府將跨局處清查

新竹市東區高翠路便當店前天凌晨發生氣爆，造成兩死兩傷。新竹市消防局昨公布火調進度，現場清理出四桶瓦斯桶，發現軟管斷裂及燒熔跡證，初步研判十六公斤瓦斯桶軟管不明原因破損，導致串接的廿公斤及十六公斤瓦斯大量外洩，待濃度達爆炸下限後，疑電器運轉產生火花而引發氣爆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。