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「智慧聯網圍捕浪犬系統」進駐仁義潭遭愛狗人士干擾 嘉畜所監視蒐證

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉縣流浪犬長年困擾地方，衍生交通事故、犬隻攻擊等問題，為提升流浪犬管制，嘉縣家畜疾病防治所與雲科大攜手，運用AIOT智慧聯網技術打造全國首創「巨型智慧捕犬圍籬」，家畜所再攜手雲科大電機工程系教授陳靜茹團隊，將同一套智慧捕犬系統移往山區熱點仁義潭周邊設置，希望改善當地流浪犬聚集問題，近來卻發現遭愛狗人士干擾，將依法究辦。

這項創新計畫2024年10月率先在布袋沿海流浪犬熱區試辦，透過智慧感測與即時監控系統，成功提升超過3成捕犬效率，不僅降低人力投入，也減少動物保護管制隊員在執行勤務時遭犬隻攻擊受傷的風險，執行成果獲得農業部肯定表揚。這套智慧捕犬圍籬整合紅外線感測器、超音波感測器及攝影鏡頭等設備，透過觸發式感測模組偵測犬隻活動，再由ESP32-CAM即時拍攝現場影像，透過LINE通訊軟體回傳照片給監控人員。管理人員可遠端掌握犬隻數量與動態，並透過手機即時監看圍籬狀況，大幅降低漏抓、誤抓情形，提高捕捉精準度。

不過，系統移往仁義潭卻面臨與沿海地區截然不同挑戰。防治所表示，仁義潭及周邊流浪犬數量多，加上長期有愛心媽媽及愛狗人士固定餵養犬隻，部分人員疑干擾捕捉作業，影響智慧圍籬運作成效，讓原本以科技提升管理效率的計畫遭遇阻力。嘉畜所指出，透過遠端監控系統掌握部分異常情況，持續蒐集資料。如果發現有人刻意破壞設備、妨害公務或影響捕犬作業，將依法究辦，維護公共安全及計畫執行成果。

嘉畜所發現，沿海與山區流浪犬生態及管理環境差異明顯。布袋等沿海地區愛狗人士相對較少，流浪犬活動範圍較集中，因此智慧捕犬圍籬能發揮較佳成效；反觀仁義潭周邊不僅流浪犬族群數量較大，也有固定餵養行為，增加犬隻聚集與繁殖風險，使捕捉工作更具挑戰性。AIOT智慧聯網捕犬計畫執行至年底，屆時將檢討執行成果與成效差異，科技只是管理工具，流浪犬問題需結合源頭絕育、飼主責任及社區合作，才能有效降浪犬數量，兼顧動物福利與公共安全。

仁義潭及周邊流浪犬數量多，圖為3隻幼犬聚集仁義潭。記者魯永明／攝影
仁義潭及周邊流浪犬數量多，圖為3隻幼犬聚集仁義潭。記者魯永明／攝影

嘉縣家畜疾病防治所與雲科大攜手，運用AIOT智慧聯網技術打造全國首創「巨型智慧捕犬圍籬」，2月起智慧捕犬系統移往山區熱點仁義潭周邊設置，希望改善當地流浪犬聚集問題。記者魯永明／攝影
嘉縣家畜疾病防治所與雲科大攜手，運用AIOT智慧聯網技術打造全國首創「巨型智慧捕犬圍籬」，2月起智慧捕犬系統移往山區熱點仁義潭周邊設置，希望改善當地流浪犬聚集問題。記者魯永明／攝影

流浪犬 仁義潭 雲科大

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