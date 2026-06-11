桃園重大交通事故…才辦完父告別式 婦疑逆向撞聯結車4死2傷

桃園市新屋區中山西路二段昨天發生重大死亡車禍，白色自小客車疑因逆向行駛與聯結車迎面碰撞，造成車內四死兩傷。圖／楊梅分局提供

桃園市新屋區昨天中午發生重大死亡車禍，一輛由六十歲李姓女子駕駛的白色轎車，疑因不明原因逆向行駛，與聯結車迎面對撞，造成車內四人死亡、二人受傷。令人鼻酸的是，李女才參加完父親告別式，原本準備前往餐廳吃「除穢宴」，未料途中竟遭逢死劫。

據親友透露，昨天是李女父親的告別式，家族成員上午參加完告別儀式後，分乘數輛車前往新屋地區餐廳吃「除穢宴」。當時李女精神狀況正常，途中仍與車上親友聊天互動，未見任何異狀，沒想到車輛竟突然逆向駛入對向車道，釀成無法挽回的悲劇。

桃園市消防局表示，昨天上午十一時五十八分接獲通報，且同步收到Apple Watch自動發出的事故求救訊號，指新屋區中山西路二段發生嚴重車禍。警消趕抵時發現白色轎車嚴重變形，車內多人受困，立即出動破壞器材搶救並將傷者送醫。

初步調查，李姓女子駕駛白色轎車沿中山西路二段行駛，行經新屋區中山西路二段六九二號附近時，不明原因逆向駛入對向車道，與三十六歲胡姓男子駕駛的聯結車迎面撞擊。撞擊後，轎車再衝向路旁民宅，聯結車則失控滑入一旁草地才停下。

事故造成李姓駕駛當場死亡，車內三名乘客為親友，包括七十四歲李姓堂姊、六十五歲李姓堂哥及六十四歲張姓堂嫂，皆送醫搶救後仍宣告不治，消息傳回家族後，親友們震驚悲痛。

坐在副駕駛座的六十一歲楊姓女子及聯結車胡姓駕駛均受輕傷。據了解，當時因轎車座位已滿，楊女丈夫改搭其他車輛先行前往餐廳，昨接獲車禍消息後隨即趕赴醫院照料妻子。警方對胡姓駕駛實施酒測，結果為零，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。