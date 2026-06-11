聽新聞
0:00 / 0:00

桃園重大交通事故…才辦完父告別式 婦疑逆向撞聯結車4死2傷

聯合報／ 記者江婉儀／桃園報導

<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>市新屋區中山西路二段昨天發生重大死亡<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，白色自小客車疑因逆向行駛與聯結車迎面碰撞，造成車內四死兩傷。圖／楊梅分局提供
桃園市新屋區中山西路二段昨天發生重大死亡車禍，白色自小客車疑因逆向行駛與聯結車迎面碰撞，造成車內四死兩傷。圖／楊梅分局提供

桃園市新屋區昨天中午發生重大死亡車禍，一輛由六十歲李姓女子駕駛的白色轎車，疑因不明原因逆向行駛，與聯結車迎面對撞，造成車內四人死亡、二人受傷。令人鼻酸的是，李女才參加完父親告別式，原本準備前往餐廳吃「除穢宴」，未料途中竟遭逢死劫。

據親友透露，昨天是李女父親的告別式，家族成員上午參加完告別儀式後，分乘數輛車前往新屋地區餐廳吃「除穢宴」。當時李女精神狀況正常，途中仍與車上親友聊天互動，未見任何異狀，沒想到車輛竟突然逆向駛入對向車道，釀成無法挽回的悲劇。

桃園市消防局表示，昨天上午十一時五十八分接獲通報，且同步收到Apple Watch自動發出的事故求救訊號，指新屋區中山西路二段發生嚴重車禍。警消趕抵時發現白色轎車嚴重變形，車內多人受困，立即出動破壞器材搶救並將傷者送醫。

初步調查，李姓女子駕駛白色轎車沿中山西路二段行駛，行經新屋區中山西路二段六九二號附近時，不明原因逆向駛入對向車道，與三十六歲胡姓男子駕駛的聯結車迎面撞擊。撞擊後，轎車再衝向路旁民宅，聯結車則失控滑入一旁草地才停下。

事故造成李姓駕駛當場死亡，車內三名乘客為親友，包括七十四歲李姓堂姊、六十五歲李姓堂哥及六十四歲張姓堂嫂，皆送醫搶救後仍宣告不治，消息傳回家族後，親友們震驚悲痛。

坐在副駕駛座的六十一歲楊姓女子及聯結車胡姓駕駛均受輕傷。據了解，當時因轎車座位已滿，楊女丈夫改搭其他車輛先行前往餐廳，昨接獲車禍消息後隨即趕赴醫院照料妻子。警方對胡姓駕駛實施酒測，結果為零，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

車禍 桃園 桃園市 告別式 酒測

延伸閱讀

父告別式後載親友用餐卻遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

釀4死2傷！她剛參加完父告別式 開車去用餐卻撞上聯結車

影／桃園新屋轎車疑逆向撞上聯結車 車上6人釀1死3命危2輕傷

國3苑裡路段半聯結車輪胎脫落 彈砸2車釀3傷

相關新聞

桃園重大交通事故…才辦完父告別式 婦疑逆向撞聯結車4死2傷

桃園市新屋區昨天中午發生重大死亡車禍，一輛由六十歲李姓女子駕駛的白色轎車，疑因不明原因逆向行駛，與聯結車迎面對撞，造成車內四人死亡、二人受傷。令人鼻酸的是，李女才參加完父親告別式，原本準備前往餐廳吃「除穢宴」，未料途中竟遭逢死劫。

新竹氣爆案火調研判瓦斯桶軟管破損 市府將跨局處清查

新竹市東區高翠路便當店前天凌晨發生氣爆，造成兩死兩傷。新竹市消防局昨公布火調進度，現場清理出四桶瓦斯桶，發現軟管斷裂及燒熔跡證，初步研判十六公斤瓦斯桶軟管不明原因破損，導致串接的廿公斤及十六公斤瓦斯大量外洩，待濃度達爆炸下限後，疑電器運轉產生火花而引發氣爆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。