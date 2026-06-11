新竹氣爆案火調研判瓦斯桶軟管破損 市府將跨局處清查

新竹市高翠路前天凌晨傳出重大氣爆意外，消防局初步研判應是瓦斯桶軟管因不明原因發生破損或斷裂，導致串接的瓦斯桶在深夜短時間內大量外洩。圖／新竹市消防局提供

新竹市東區高翠路便當店前天凌晨發生氣爆，造成兩死兩傷。新竹市消防局昨公布火調進度，現場清理出四桶瓦斯桶，發現軟管斷裂及燒熔跡證，初步研判十六公斤瓦斯桶軟管不明原因破損，導致串接的廿公斤及十六公斤瓦斯大量外洩，待濃度達爆炸下限後，疑電器運轉產生火花而引發氣爆。

消防局長李世恭表示，火調人員徹查現場，清理出便當店使用的四桶瓦斯桶，分別為三桶廿公斤、一桶十六公斤。檢視瓦斯桶軟管，其中一桶廿公斤及一桶十六公斤的瓦斯桶軟管明顯斷裂，該十六公斤瓦斯桶軟管斷裂處更伴隨有燒熔現象，另兩桶廿公斤的瓦斯桶軟管則仍緊接於金屬管上。

調查指出，該便當店於六月八日仍照常營業，當晚八時打烊時，員工並未察覺瓦斯有漏氣異狀，未料九日凌晨即發生強烈氣爆。消防局從現場跡證研判，疑因十六公斤瓦斯桶軟管不明原因發生破損或斷裂，導致串接的廿公斤及十六公斤瓦斯桶短時間內大量外洩；累積高濃度瓦斯，隨後可能因現場電器運轉，啟動時產生的火花，引發劇烈氣爆。

消防局為釐清管線配置，已通知瓦斯行負責人到場說明。業者提供安裝照片，顯示現場設有瓦斯自動切換閥、流量表及瓦斯更換自動回報裝置，但火調人員比對現場後，尚未發現便當店負責人所稱的「瓦斯漏氣自動警報器」，仍待進一步調查與責任釐清。

市長高虹安表示，已指示消防局啟動跨局處專案稽查，自下周起三個月內，全面清查轄內的便當店、飲食店及小吃店等使用液化石油氣場所。

針對現行法規未納入列管、液化石油氣串接使用量八十公斤以下場所，將輔導增設瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置、防傾倒固定設備及滅火器等安全設施，高虹安建議中央檢討法規，強化安全管理。

市府呼籲餐飲業者及民眾落實「人離火熄」，每日打烊前確實關閉瓦斯總開關；若聞到瓦斯異味，切勿使用火源或開關電器，避免產生電火花，應立即開窗通風，並打一一九通報處理。