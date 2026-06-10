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北市女高中生搭公車上學遭攻擊 警鎖定犯嫌追緝
台北市一名女高中生今天搭公車上學時，遭一名中年男乘客踩踏其腳並怒視撞肩，該男子下車前又持傘戳擊女高中生肩膀致傷。警方獲報啟動兒少保護通報機制，鎖定涉案男子追緝中。
台北市警察局士林分局文林派出所今天受理報案，由母親陪同的被害女高中生稱上學搭公車途中，突然遭一名陌生男子無端攻擊，導致其右肩受傷流血，立即依規定受理傷害告訴。
警方初步調查了解，被害人和涉案男子並不相識，案發前雙方也無任何交集、對話或糾紛，但搭乘公車途中，涉案男子疑不滿被害人擋到行進動線，竟踩踏被害人右腳，隨後又以凶狠眼神怒視，再蓄意以左肩用力撞擊被害人左肩。
隨後涉案男子擬於陽明高中站下車前，突然又持手中的摺疊傘用力戳擊被害人的右後肩膀，造成被害人右肩擦傷。
受驚的被害女高中生事後由母親先陪同前往醫院就醫驗傷，緊接著到警局報案提告。警方除立即啟動兒少保護通報機制外，也同步調閱公車車內影像和周邊沿線監視器畫面查看，目前已掌握涉案男子身分，將儘速查緝到案，以釐清犯案動機。
士林分局呼籲，警方對於各類暴力犯罪均秉持零容忍態度，絕不容許不法分子挑戰公權力、危害社會治安，遇有不法必將嚴辦到底；另提醒民眾搭乘大眾運輸工具時，應隨時提高警覺，若遇有突發攻擊事件或糾紛，務必保持冷靜、優先保護自身人身安全，記下歹徒特徵與逃逸方向後向警方報案。
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