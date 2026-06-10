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影／陽金公路「皇家客運」翻車2傷 原因出爐…竟為閃猴子失控

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市陽金公路金山區台2甲線4.5公里處，今天上午11點多一輛「皇家客運」行駛台北－陽明山－金山路線小型巴士側翻，陳姓駕駛及一名女乘送醫。警方調查發現，陳姓駕駛為閃避猴子失控撞車翻車，幸好車上乘客不多，2人只有輕傷。

新北市消防局今天上午11時20分獲報，八煙溫泉會館附近，金山區台2甲線4.5公里處有公車翻車，金山分隊出動消防車及救護車共3車8人前往處理。消防人員到場時車內2人先自行脫困，30歲陳姓駕駛及一口70歲女性乘客，均意識清醒，都只有輕傷由救護車送醫。

金山警分局調查，當時下雨，皇家客運由台北往金山方向行駛，行駛途中失控撞向對向護欄後再側翻路中，警方原以為因大雨翻車，但陳姓駕駛表示，是為了閃避路中的小動物失控，小動物為猴子身形。警方指出，陽金公路部分路段常有猴子出沒，甚至穿越車道。

金山警分局交通組長陳建仲表示，陳男撞護欄後翻車，酒測值0mg/l，車上只有一名女乘客，詳細車禍原因由警方調查處理。

陽金公路「皇家客運」翻車2傷，原因出爐…為閃猴子失控。記者游明煌／翻攝
陽金公路「皇家客運」翻車2傷，原因出爐…為閃猴子失控。記者游明煌／翻攝

陽金公路「皇家客運」翻車2傷，原因出爐…為閃猴子失控。記者游明煌／翻攝
陽金公路「皇家客運」翻車2傷，原因出爐…為閃猴子失控。記者游明煌／翻攝

猴子 巴士 陽明山

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