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台東犬貓遭箭射死傷！ 警逮30歲男稱不滿翻垃圾借十字弓射擊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣金峰鄉嘉蘭村近日接連傳出犬貓遭弓箭射傷甚至死亡案件，引發居民憤怒與不安。警方追查後，於今天下午4時許查獲涉嫌射殺犬貓的謝姓男子，並在附近草叢尋獲涉案十字弓。謝男稱，因不滿犬貓長期闖入住家覓食、翻找垃圾，甚至偷吃飯菜，才向友人借來十字弓射擊驅趕，未料引發軒然大波。

警方調查，年約30歲的謝男為嘉蘭村民，原以為闖入住家的犬貓都是流浪動物，因此持十字弓射擊驅趕。直到受害飼主將受傷及死亡犬貓照片上傳網路，引發社會關注後，他才得知遭射中的部分犬貓其實是鄰居所飼養。

日前網路社群流傳多張犬貓身中箭矢的照片，有動物遭射傷，也有疑似因此死亡，畫面怵目驚心，引發大量網友撻伐。消息在嘉蘭村傳開後，不少居民擔心，箭矢具有相當殺傷力，若持續有人在社區周邊使用十字弓，受害的恐怕不只是動物，更可能危及居民及孩童安全。

有村民表示，看到動物身上插著箭矢的照片相當心疼，「不管是不是流浪貓狗，都不應該用這麼殘忍的方式傷害牠們」。也有居民指出，嘉蘭村住宅密集，平時不少長者及孩童會在社區活動，「如果箭射偏了，後果不堪設想，還好警方已經找到人」。

愛護動物人士則認為，以十字弓射擊動物已非單純驅趕行為，若造成動物受傷或死亡，恐涉及虐待動物及公共安全問題，應依法究辦，避免類似事件再度發生。

縣府農業處表示，若查證屬實，行為人涉嫌違反動物保護法。若故意傷害或虐待動物，可處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰；若造成動物重傷或死亡，則可能面臨更重刑責。縣府後續將透過動物防疫單位了解案情，並協助相關蒐證及動物救援工作。

警方表示，目前已查獲涉案男子及相關工具，後續將持續釐清受害動物數量、受傷及死亡情形，以及是否涉及違反動物保護法或其他相關法令，全案將依法偵辦。

台東縣金峰鄉嘉蘭村近日傳出犬貓遭弓箭射傷、死亡事件，警方循線查獲謝姓男子，並在附近草叢尋獲涉案十字弓。圖／民眾提供
台東縣金峰鄉嘉蘭村近日傳出犬貓遭弓箭射傷、死亡事件，警方循線查獲謝姓男子，並在附近草叢尋獲涉案十字弓。圖／民眾提供

台東縣金峰鄉嘉蘭村近日傳出疑似有貓狗遭弓箭射傷甚至死亡，相關照片在網路流傳，引發居民憂心公共安全。圖／民眾提供
台東縣金峰鄉嘉蘭村近日傳出疑似有貓狗遭弓箭射傷甚至死亡，相關照片在網路流傳，引發居民憂心公共安全。圖／民眾提供

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