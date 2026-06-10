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前團員鬧翻！不滿好友勸和 貝斯手朝鼓手噴辣椒水...到案喊後悔

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區一處地下展演空間7日晚上發生辣椒水攻擊事件，27歲楊姓貝斯手跟28歲洪姓鼓手是前樂團成員，疑理念不合分道揚鑣，雙方當天因瑣事碰面，未料楊男情緒失控，持辣椒噴霧朝洪男臉部狂噴後逃逸，釀洪男臉部紅腫送醫。儘管洪男不提告，警方依社會秩序維護法通知楊男到案，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

中山警方7日晚上10時48分許獲報，指中山北路二段77巷一處音樂表演場地有人遭辣椒水攻擊，到場協助傷者洪男送馬偕醫院清洗雙眼後無大礙，事後詢問得知，涉嫌人是前樂團成員楊男，因私人糾紛在散場時爆發衝突，不提告傷害；不過辣椒水刺鼻氣味已影響他人危害安全，警方仍通知楊男到案說明。

楊男到案後供稱，他與洪男因音樂理念不合產生隔閡，案發當晚其實並不想與對方交談，是因雙方共同友人不斷勸說，希望能讓兩人當面和解，他才因一時衝動失控犯案，很抱歉；至於為何攜帶辣椒水？楊男說是為了「日常防身」。

警方製作完筆錄後，依社維法第63條「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者」，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，透過合法管道協調處理，切勿因一時情緒失控，以暴力或刺激性器材攻擊他人，以免觸法。

楊姓貝斯手跟洪姓鼓手是前樂團成員，疑理念不合分道揚鑣，雙方當天因瑣事碰面，未料楊男情緒失控，持辣椒噴霧朝洪男臉部狂噴後逃逸，釀洪男臉部紅腫送醫。記者翁至成／翻攝
楊姓貝斯手跟洪姓鼓手是前樂團成員，疑理念不合分道揚鑣，雙方當天因瑣事碰面，未料楊男情緒失控，持辣椒噴霧朝洪男臉部狂噴後逃逸，釀洪男臉部紅腫送醫。記者翁至成／翻攝

辣椒水

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