醫美診所爆偷拍延燒 北市衛生局再罰這3家診所

連鎖醫美診所疑似系統性針孔偷拍事件，北市衛生局除了先前查獲站前愛爾麗診所等6家診所有預收費用等違反醫療法及管制藥品管理條例並已裁罰，行政調查時，再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所預收費用，各處以罰鍰5萬元。

衛生局表示，持續跨局處反針孔稽查及行政調查時，再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所違反收費標準、擅立收費項目等違反醫療法第22條第2項情事；依醫療法第103條規定，各處以罰鍰5萬元，共計裁罰15萬元。

北市累計裁罰9家診所、326萬元，不只新增的3家診所，還有愛爾麗診所（大安店）、南京愛爾麗診所、光澤診所（忠孝店）、三民光澤診所、站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所。

衛生局說，持續跨局處反針孔稽查，截至6月9日已實地稽查230家包含診所、美容瘦身、產後護理等相關機構。若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查，對查有違反醫療相關法規情事者，也將予以最嚴厲的行政處分。

截至昨天，衛生局已接獲148案因醫療隱私偷拍相關事件而向北市府尋求申請退費的消費爭議案件，衛生局除函文要求所涉的診所應積極與民眾協商妥處，同步行政調查，若查有其他違反醫療法相關情事者，也將依法予以裁處，維護市民應有權益。