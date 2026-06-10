屏東消防吹冷氣儲值計電挨批 周春米：不會讓消防弟兄自掏腰包

高溫酷暑炎熱，基層消防員長時間備勤、出勤，回到廳舍後，卻要自掏腰包分攤電費，用冷氣儲值卡計電，引發縣議員陳揚、梁育慈等關注。屏東縣長周春米今議會答詢時表示，不會讓消防隊員自掏腰包，也會全面盤點冷氣設備更新。

屏東縣議會日前消防局業務報告質詢時，縣議員陳揚、梁育慈等多名民代關注消防吹冷氣要自掏腰包付電費、儲值。

梁育慈今在縣議會總質詢持續關注冷氣電費議題。縣長周春米答詢允諾，不會讓消防隊員自掏腰包付電費。

縣長周春米說，打火弟兄肩負救災救難任務，工作時間和一般公務員不同，勤一休一等，相關制度會再看完善研議，電費編列預算，平均一人1050元，冬天1000元，夏天1100元，從中細算分隊預算，作為總預算的編列。

周春米說，會讓相關制度更完善，每個分隊的狀況不同，有些缺很久，有些冷氣不是變頻，也沒定期清洗、耗電與不夠冷等，經過這次關心反映，會逐步汰換年久使用年限達17年、老舊非變頻共約20台。

周春米近年也都到各消防分隊，周春米提到，有些分隊是新建好，相對使用來說更友善，寢室兩人一間，加上勤一休一，不會再要大家付費，這是縣府、縣長的態度。

周春米也提到，但在每個分隊管理上也要節約用電，符合分隊使用規範，仍要注意節約，以縣府來說，上班到下午5時，下午4時半冷氣就會關掉，做好節約用電。分隊提出設備經費、換冷氣、空間調整等，縣府都會支持。

屏東縣消防局消防分隊吹冷氣要用「儲值冷氣卡」，超過用電額度後，變相要求消防員吸收電費。圖／縣議員陳揚提供