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蘇花改砂石車急煞撞爛護欄 車頭「折甘蔗」180度大甩尾畫面驚悚

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

蘇花改台9線南澳地磅站路段今天中午發生驚險車禍，一名58歲羅姓男子駕駛營業貨運曳引車往花蓮行駛，行經該處因前方綠燈轉紅燈，駕駛急踩煞車卻遇雨天路滑，加上該處為下坡弧度路段，整輛車失控滑行猛撞護欄，龐大車頭竟「折甘蔗」180度大甩尾逆向，現狀驚悚嚇人。

據了解，猛烈撞擊導致現場護欄鋼板扭曲變形、車殼零件四散，砂石車橫跨車道占據大半路面。後方子車因重力加速度強推車頭，失控滑行將近20公尺才停下，車頭幾乎直接插進護欄，所幸事發當下沒有其他車輛行經該路段，未釀成連環撞二次事故，羅姓職業駕駛也幸運毫髮無傷。

驚悚畫面曝光後令不少用路人捏把冷汗，現場只見遭撞擊的鋼板嚴重脫落，地面散落大量車體碎片與泥土，這輛龐然大物在撞擊後，車頭方向竟然與原本的行駛方向完全相反，事故現場也被用路人拍照貼網。警方接獲報案後立即派員趕赴現場指揮交通，連絡拖吊車前來協助排除事故。

蘇澳警分局到場對羅男進行檢測，排除酒駕及毒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清，警方呼籲駕駛雨天行車時視線不佳且路面濕滑，務必放慢車速、保持安全車距，切勿在號誌變燈之際冒險搶燈急煞，隨時注意前方路況，確保自身安全。

行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供
行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供

行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供
行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供

行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供
行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供

行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供
行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供

行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供
行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供

行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供
行駛蘇花改南下的砂石車因為急煞打滑自撞護欄，龐大車頭竟然「折甘蔗」180度甩尾，駕駛無酒駕及毒駕，也所幸未傷及其他用路人。圖／警方提供

蘇花改 花蓮 車禍

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