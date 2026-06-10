高雄溪水暴漲2怪手司機困沙洲 橡皮艇頂激流救援畫面曝

高雄市六龜區濁口溪河床今下午溪水暴漲，兩名怪手司機在進行疏浚作業時來不及撤退。兩人受困於沙洲動彈不得，經高雄市消防局救難人員出動橡皮艇強渡激流，於下午4時10分成功將受困人員全數救回岸上。

警消於今日下午3時許接獲民眾報案，稱兩名李姓與黃姓挖土機司機於六龜區濁口溪河床進行疏浚工程時，因濁口溪上游突降強降雨，導致河道瞬間潰堤，洪水快速包圍工作區域，兩名司機來不及撤離，被困在河道中央的沙洲上。

警消獲報後，由高雄及屏東縣消防局派員趕赴現場，六龜分局新威派出所長王龍安也帶員警趕往協助。

由於山區降雨持續，警消判斷溪水湍急，決定採取橡皮艇橫渡救援方案。搜救人員駕駛橡皮艇冒險挺進激流，於下午4時5分許出發，並在短短5分鐘內接觸到受困的兩名工人。

下午4時10分許，橡皮艇成功將兩名工人載回岸邊，經現場初步檢查，兩人生命跡象穩定，均未受傷，未送醫。