建置天眼、採購毒品篩劑 彰化縣慶祝警察節推動強化治安措施

彰化縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，由縣長王惠美表揚67名優秀員警與團隊。縣警局歷數績效外，也呈現3年來包括以2.8億元建置天眼防衛網等四大措施成果。

王惠美表示，在警察局長陳世煌帶領下，彰化縣警察局在「全國同步打詐」榮獲四連霸、「全國同步緝毒」五連霸，並榮獲國家警光獎，婦幼安全評核也獲特優，成效卓越，對所有警察同仁致上最高敬意。王惠美也感謝各協勤民力組織的無私奉獻，其中順德工業贊助「組合警力情境模擬演練」經費以及警友會蔡國正團長大方致贈900副執勤太陽眼鏡，大家齊心協力成為警察同仁的最強後盾。

警察局表示，彰化縣警察局各項治安表現亮眼，今年迄今執行打詐專案，累計查獲詐欺集團61件、464人，查扣不法所得3.5億元並攔阻詐騙1.7億元，合計阻斷詐團金流達5.2億元；去年全般交通事故4萬4,558件，較前3年平均減少608件；去年家庭暴力防治及兒少保護等12個工作項目，也榮獲警政署評核特優。

此外，為嚴厲打擊毒駕與酒駕，今年5月23日起，啟動常態性全面取締勤務，並大舉採購2400劑毒品唾液快篩試劑、1萬3100劑毒品原物快篩試劑，列為第一線同仁隨身裝備，今年已強力查獲毒駕案395件、酒駕案1,208件、各類毒品案758件，並查扣各類毒品總重達1萬5924公克。

縣警局表示，為提升警政工作效能，中央與縣府攜手合作，近3年間投入近15億元預算，具體推動四大措施：第一，建置「天眼防衛網」，近3年投入2.8億元建置完善監視系統；第二，改善辦公環境，近3年編列10.8億元規劃興建15處辦公廳舍，其中「綜合行政大樓」昨天開工動土；第三，編列1.3億元汰換警用汽車108輛、機車282輛，保障執勤安全與效率；第四，今年3月起加發「勤務繁重加成」每人每月最高增加3880元、刑事警察「刑事加成」每人每月增加1940元。

今年慶祝大會特別由員警現場示範「組合警力情境模擬演練」，精采呈現快速反應射擊及掩體運用，展現警力面對突發重大案件時的應變能力與團隊默契，也邀請退休員警演奏薩克斯風。

彰化縣長王惠美（左3）表揚績優員警。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美感謝警友會蔡國正團長大方致贈900副執勤太陽眼鏡。記者劉明岩／攝影

彰化縣警察局今天舉行警察局慶祝大會，並表揚績優員警。記者劉明岩／攝影