聽新聞
0:00 / 0:00
板橋溪洲國小畢典預演驚傳火警 師生緊急疏散無人傷
新北市板橋區溪洲國小今天下午進行畢業典禮預演時，活動中心樓梯間突然竄出白煙，校方立即啟動校園安全應變機制，緊急疏散現場約300名師生。消防人員獲報到場後迅速撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因仍待進一步調查釐清。
據了解，溪洲國小今天下午約2時在活動中心進行畢業典禮預演，期間樓梯間相關設備不明原因冒出白煙，並延燒至冷氣通氣門。校方發現異狀後，立即疏散現場師生返回各班安置，並同步通報消防單位到場處理。
消防人員到場後迅速撲滅火勢，並完成現場安全確認。初步了解，竄煙位置位於活動中心樓梯間相關設備，實際起火原因仍待消防單位後續鑑識調查。
新北市教育局表示，學校已完成校安通報，並持續安撫及照顧師生情緒，同時配合消防單位辦理後續調查。整起事件未造成人員傷亡，也未影響校園其他區域安全。
教育局指出，已要求學校全面檢視活動中心相關用電設備及消防安全設施，並在正式畢業典禮舉辦前，再次完成場地安全確認、動線檢查及應變人力配置，確保活動安全無虞，讓師生及家長安心參與。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。