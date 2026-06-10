板橋溪洲國小畢典預演驚傳火警 師生緊急疏散無人傷

新北市板橋區溪洲國小今天下午進行畢業典禮預演時，活動中心樓梯間突然竄出白煙，校方立即啟動校園安全應變機制，緊急疏散現場約300名師生。消防人員獲報到場後迅速撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因仍待進一步調查釐清。

據了解，溪洲國小今天下午約2時在活動中心進行畢業典禮預演，期間樓梯間相關設備不明原因冒出白煙，並延燒至冷氣通氣門。校方發現異狀後，立即疏散現場師生返回各班安置，並同步通報消防單位到場處理。

消防人員到場後迅速撲滅火勢，並完成現場安全確認。初步了解，竄煙位置位於活動中心樓梯間相關設備，實際起火原因仍待消防單位後續鑑識調查。

新北市教育局表示，學校已完成校安通報，並持續安撫及照顧師生情緒，同時配合消防單位辦理後續調查。整起事件未造成人員傷亡，也未影響校園其他區域安全。

教育局指出，已要求學校全面檢視活動中心相關用電設備及消防安全設施，並在正式畢業典禮舉辦前，再次完成場地安全確認、動線檢查及應變人力配置，確保活動安全無虞，讓師生及家長安心參與。