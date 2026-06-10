南投烏溪暴漲3工人受困 消防從國道上垂降6層樓救人

受滯留鋒面及西南風影響，各地出現雨勢，南投草屯等地今天斷續有短延時強降雨， 3名工人近午時於國道6號下方的烏溪溪床巡視工地、加固設施時，因溪水暴漲一度受困溪床，經消防人員從國道上垂降吊掛救援，3人未受傷平安獲救。

南投縣消防局表示，今天上午11時許獲報，國道6號約13K處國姓段下方烏溪河床，因降雨導致溪水暴漲，有3名工人受困溪床，為此派遣轄區第一大隊、碧興、草屯、雙冬分隊馳援，到場後確認3人並未受傷，立刻展開救援行動。

由於，國道六號下方的部分溪床遭溪水淹沒，也因此中斷道路，消防人員評估後，決定直接從國道上垂降救人，隨後使用繩索下切約6層樓高度，抵溪床後將受困3人分別吊掛拉回國道路面，3人獲救後檢查並未受傷，後續未送醫。

交通部高速公路局中區養護工程分局指出，國道6號現正辦理橋梁耐震補強工程，施工團隊為因應0608豪雨，今天上午派員巡視工地並進行設施加固，不料期間遭遇溪水暴漲，且因上流水流突增改道，導致施工人員受困高灘地。

高公局中分局表示，事發第一時間就立刻啟動緊急應變機制，除了緊急通報消防單位救援，同步調派大型吊車到場協助，經救援，受困人員已安全撤離無恙，後續也將加強隨時關注現場水情變化，以維護所有各項工程與人員安全。