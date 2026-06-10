快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

南投烏溪暴漲3工人受困 消防從國道上垂降6層樓救人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

受滯留鋒面及西南風影響，各地出現雨勢，南投草屯等地今天斷續有短延時強降雨， 3名工人近午時於國道6號下方的烏溪溪床巡視工地、加固設施時，因溪水暴漲一度受困溪床，經消防人員從國道上垂降吊掛救援，3人未受傷平安獲救。

南投縣消防局表示，今天上午11時許獲報，國道6號約13K處國姓段下方烏溪河床，因降雨導致溪水暴漲，有3名工人受困溪床，為此派遣轄區第一大隊、碧興、草屯、雙冬分隊馳援，到場後確認3人並未受傷，立刻展開救援行動。

由於，國道六號下方的部分溪床遭溪水淹沒，也因此中斷道路，消防人員評估後，決定直接從國道上垂降救人，隨後使用繩索下切約6層樓高度，抵溪床後將受困3人分別吊掛拉回國道路面，3人獲救後檢查並未受傷，後續未送醫。

交通部高速公路局中區養護工程分局指出，國道6號現正辦理橋梁耐震補強工程，施工團隊為因應0608豪雨，今天上午派員巡視工地並進行設施加固，不料期間遭遇溪水暴漲，且因上流水流突增改道，導致施工人員受困高灘地。

高公局中分局表示，事發第一時間就立刻啟動緊急應變機制，除了緊急通報消防單位救援，同步調派大型吊車到場協助，經救援，受困人員已安全撤離無恙，後續也將加強隨時關注現場水情變化，以維護所有各項工程與人員安全。

國道六號下烏溪暴漲，3名工人國道6號下方溪床巡視工地加固設施時，因溪水暴漲受困，經消防人員從國道上垂降吊掛救援，3人未受傷平安獲救。圖／交通部高速公路局提供
國道六號下烏溪暴漲，3名工人國道6號下方溪床巡視工地加固設施時，因溪水暴漲受困，經消防人員從國道上垂降吊掛救援，3人未受傷平安獲救。圖／交通部高速公路局提供

南投縣 草屯 國道

延伸閱讀

奇蹟生還 馬太鞍溪失蹤工地主任獲救

高雄六龜溪水暴漲 2施工人員受困大津橋沙洲待援

新竹氣爆 賴總統：中央地方通力合作 協助重建

影／山雨爆發兩怪手司機受困沙洲 高屏消防局合作2人獲救

相關新聞

高雄溪水暴漲2怪手司機困沙洲 橡皮艇頂激流救援畫面曝

高雄市六龜區濁口溪河床今下午溪水暴漲，兩名怪手司機在進行疏浚作業時來不及撤退。兩人受困於沙洲動彈不得，經高雄市消防局救難人員出動橡皮艇強渡激流，於下午4時10分成功將受困人員全數救回岸上。

板橋溪洲國小畢典預演驚傳火警 師生緊急疏散無人傷

新北市板橋區溪洲國小今天下午進行畢業典禮預演時，活動中心樓梯間突然竄出白煙，校方立即啟動校園安全應變機制，緊急疏散現場約300名師生。消防人員獲報到場後迅速撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因仍待進一步調查釐清。

南投烏溪暴漲3工人受困 消防從國道上垂降6層樓救人

受滯留鋒面及西南風影響，各地出現雨勢，南投草屯等地今天斷續有短延時強降雨， 3名工人近午時於國道6號下方的烏溪溪床巡視工地、加固設施時，因溪水暴漲一度受困溪床，經消防人員從國道上垂降吊掛救援，3人未受傷平安獲救。

父告別式後載親友用餐卻遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

桃園新屋60歲李姓女駕駛今天駕駛白色轎車，不料行經新屋區中山西路二段692號，逆向撞上聯結車，造成4死2傷。親友說，今天是李女父親告別式，當時李女開車意識很清楚，還跟大家聊天對話，只是不知道為什麼會逆向行駛。

影／大津橋兩怪手司機受困荖濃溪沙洲 39警消搶救中

山區連續下雨多日，高雄市消防局、屏東縣消防局今下午2時50分接獲報案，高雄市六龜區、屏東縣高樹鄉交界處的大津橋，濁口溪跟荖濃溪匯流處，發現兩怪手司機受困沙洲，沙洲距離岸邊約100公尺，兩縣市消防局出動人車搶救中。

影／特高壓線路突跳 台中海線「全黑」大停電 14萬戶瞬間摸黑

台中海線地區今（10）日下午發生大規模停電，包括清水、沙鹿、梧棲、大甲、龍井等5個行政區瞬間陷入漆黑，總計多達14萬1739戶受影響；路上紅綠燈集體熄滅，多所大學課堂與民營健身房也因斷電陷入混亂；台電表示，事故主因為變電所特高壓線路設備故障跳脫，經緊急派員搶修，已於下午2時43分全數復電，整起停電事件最長歷時26分鐘，停電原因台電正在調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。