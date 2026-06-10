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讓救災兄弟做足休息再出發 嘉邑行善團捐贈特搜中巴超暖心
嘉義市防局特種搜救隊跨區支援重大災害時，常面臨人員與裝備載運的考驗，有時隊員累了只能在路邊或車體旁席地而坐。嘉義市嘉邑行善團體恤消防、特搜同仁的跨區出勤辛勞，特別捐贈一輛21人座中型巴士，希望讓辛苦的救災兄弟在艱巨任務中，能有安全舒適的交通工具並做足休息，這份體貼前線的善心在今天下午於市府前廣場舉辦的捐贈儀式上，顯得格外令人動容。
市長黃敏惠表示，感謝嘉邑行善團超過一甲子的用心努力，不只在全台擴散愛心，這次更體恤特搜隊必須執行艱巨任務，用最實際的車輛設備提供呵護，中巴的加入就像如虎添翼一樣，讓救援團隊更有力量。
嘉邑行善團理事長鄭秀玉表示，行善團在全台灣善心人士的關懷下，持續推動「造橋、補路、濟貧、施棺」四大志業。消防局向行善團表達需求，希望能有一輛載運特搜隊員的車輛。行善團團隊經研商後一致同意，期盼讓辛苦的義消、特搜兄弟在出勤時，能有安全舒適的交通工具，並在到達目的地前做好充足休息，繼續執行必要的任務。
消防局長郭立昌表示，以往前往花蓮馬太鞍溪等地支援時，所有人員與裝備都要分開搭乘8、9輛車，路途奔波且缺乏休息空間。現在有了這輛21人座中型巴士，不論是人員、裝備器材的運送，或是提供同仁臨時休息，都對特搜隊有非常大的幫助。這支包含警消與義消的特搜隊伍，過去在高雄氣爆、台南維冠地震、花蓮地震等重大災情中，皆第一時間投入救援。
黃敏惠說，消防局同仁在警消、義消及特搜隊的努力下，平時皆維持精準訓練與團隊合作。前年丹娜絲颱風侵襲造成災害，特搜兄弟在第一時間動員，迅速排除民生國中、北興國中及嘉義高中等校園周邊障礙，讓國中教育會考等重大考試得以順利進行。市府近年也配合中央職安要求，逐年編列預算補助警消、義消進行健康檢查，確保救災同仁的身體健康。
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