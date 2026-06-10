讓救災兄弟做足休息再出發 嘉邑行善團捐贈特搜中巴超暖心

嘉義市防局特種搜救隊跨區支援重大災害時，常面臨人員與裝備載運的考驗，有時隊員累了只能在路邊或車體旁席地而坐。嘉義市嘉邑行善團體恤消防、特搜同仁的跨區出勤辛勞，特別捐贈一輛21人座中型巴士，希望讓辛苦的救災兄弟在艱巨任務中，能有安全舒適的交通工具並做足休息，這份體貼前線的善心在今天下午於市府前廣場舉辦的捐贈儀式上，顯得格外令人動容。

市長黃敏惠表示，感謝嘉邑行善團超過一甲子的用心努力，不只在全台擴散愛心，這次更體恤特搜隊必須執行艱巨任務，用最實際的車輛設備提供呵護，中巴的加入就像如虎添翼一樣，讓救援團隊更有力量。

嘉邑行善團理事長鄭秀玉表示，行善團在全台灣善心人士的關懷下，持續推動「造橋、補路、濟貧、施棺」四大志業。消防局向行善團表達需求，希望能有一輛載運特搜隊員的車輛。行善團團隊經研商後一致同意，期盼讓辛苦的義消、特搜兄弟在出勤時，能有安全舒適的交通工具，並在到達目的地前做好充足休息，繼續執行必要的任務。

消防局長郭立昌表示，以往前往花蓮馬太鞍溪等地支援時，所有人員與裝備都要分開搭乘8、9輛車，路途奔波且缺乏休息空間。現在有了這輛21人座中型巴士，不論是人員、裝備器材的運送，或是提供同仁臨時休息，都對特搜隊有非常大的幫助。這支包含警消與義消的特搜隊伍，過去在高雄氣爆、台南維冠地震、花蓮地震等重大災情中，皆第一時間投入救援。

黃敏惠說，消防局同仁在警消、義消及特搜隊的努力下，平時皆維持精準訓練與團隊合作。前年丹娜絲颱風侵襲造成災害，特搜兄弟在第一時間動員，迅速排除民生國中、北興國中及嘉義高中等校園周邊障礙，讓國中教育會考等重大考試得以順利進行。市府近年也配合中央職安要求，逐年編列預算補助警消、義消進行健康檢查，確保救災同仁的身體健康。

體恤特搜辛勞，嘉邑行善團捐21人座中巴傳大愛。記者李宗祐／攝影

救災英雄的溫暖後盾，嘉邑行善團捐贈中型巴士體貼特搜前線。記者李宗祐／攝影

嘉邑行善團理事長鄭秀玉表示，行善團團隊經研商後一致同意，期盼讓辛苦的義消、特搜兄弟在出勤時，能有安全舒適的交通工具，並在到達目的地前做好充足休息，繼續執行必要的任務。記者李宗祐／攝影

市長黃敏惠感謝嘉邑行善團超過一甲子的用心努力，在特搜隊必須執行艱巨任務時提供更優良的設備，中巴的加入就像老虎裝上翅膀一樣，讓救援團隊更有力量。記者李宗祐／攝影

嘉邑行善團公私協力，捐贈中巴守護嘉義市特搜隊出勤安全。記者李宗祐／攝影

市長黃敏惠感謝嘉邑行善團在特搜隊必須執行艱巨任務時提供更優良的設備，讓救援團隊更有力量。記者李宗祐／攝影