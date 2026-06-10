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黃偉哲表揚模範與績優警察 代表185萬市民感謝南市警察守護治安、交通

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市長黃偉哲今天下午至警察局主持115年警察節慶祝大會，慰勉及感謝全市警察維護治安、交通優異成果，將持續努力提升警察待遇、裝備、辦公廳舍等；他代表185萬市民向全體警察人員、協勤民力、警友及在背後默默支持付出的警眷們，表達最誠摯的敬意與肯定。

黃偉哲今表揚3名模範警察，刑事警察大隊偵查佐洪毓倫於2024年至2025年間共同破獲製（改）造槍砲工廠案，核定記一大功；同年度溯源偵破第6層藥頭6人販毒案，核定記一大功；2025年2月9日共同查獲攜槍逃亡重要逃犯1名，起獲非制式手槍1枝，核定記一大功。

刑事警察大隊分隊長王期典2024年至2025年間偵破劉姓男子涉嫌網路購物詐欺案，核定記一大功；2025年9月4日偵破彭姓男子涉嫌假網拍三方詐欺案件，核定記一大功。永康分局偵查佐王彥澤去年移送案件未受檢察官發回達237件以上，且偵破多起詐欺、毒品案，記功13次。

黃偉哲致詞指出，他代表所有的台南市民，在警察節慶祝大會，對警察同仁為了維護治安所做的努力跟奉獻，表達崇高的敬意跟謝意；這些年來，中央跟地方政府對於警察同仁不管待遇、裝備、器材，或是設備、辦公廳舍，全力協助提升，希望讓第一線面對歹徒能夠足夠的保護。

黃表示，賴總統非常重視打詐，另外在槍械、毒品、暴力犯罪的防治，都可以看到台南警察同仁的辛苦成果；特別是打擊詐騙，台南市在六都一直是成績最好，雖然金額不是最高，但打擊防治詐騙的件數是最多，破案率也是數一數二，非常謝謝警察同仁的努力。

黃提到，他每個月親自主持治安會報，市民朋友對於治安的改善非常有感，特別謝謝警眷們，對於警察同仁戮力從公、公而忘私所做的奉獻、所做的支持；也謝謝協勤民力、警友以及地檢署、高檢署、行政執行署、地方法院協助維護治安、打擊犯罪。

台南市警局指出，今年1至5月全般刑案破獲率，名列六都第一，攔阻詐騙金額達5億5768萬餘元，取締毒駕690件；並於各金融機構及超商設置「無聲簡訊報案QR-CODE」，今年更擴展與中國信託商業銀行合作建置「AI智能防詐ATM機台」69台，實施迄今，車手提領次數較去年同期下降97.8%。

今天高等檢察署台南分署檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲、行政執行署台南分署張雍制、市議員朱正軒、李宗翰、余祝青、台南市大台南警察之友會理事長蔡明憲、台南市警察之友會理事長鄭丞焜及協勤民力等均共同出席慶祝大會，感謝警察同仁及所有協勤民力守護市民生命財產安全。

市長黃偉哲頒發30年績優警察獎章給玉井分局長蘇保安，左為警察局長林國清。記者袁志豪／攝影
市長黃偉哲頒發30年績優警察獎章給玉井分局長蘇保安，左為警察局長林國清。記者袁志豪／攝影

市長黃偉哲頒發10年績優警察獎章給學甲分局行政組警員王又菁，左為警察局長林國清。記者袁志豪／攝影
市長黃偉哲頒發10年績優警察獎章給學甲分局行政組警員王又菁，左為警察局長林國清。記者袁志豪／攝影

市長黃偉哲頒發台南市115年模範警察刑事警察大隊分隊長王期典。記者袁志豪／攝影
市長黃偉哲頒發台南市115年模範警察刑事警察大隊分隊長王期典。記者袁志豪／攝影

市長黃偉哲頒發台南市115年模範警察永康分局偵查佐王彥澤。記者袁志豪／攝影
市長黃偉哲頒發台南市115年模範警察永康分局偵查佐王彥澤。記者袁志豪／攝影

黃偉哲表揚3名模範警察包括刑事警察大隊偵查佐洪毓倫、刑事警察大隊分隊長王期典、永康分局偵查佐王彥澤（由左至右）。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲表揚3名模範警察包括刑事警察大隊偵查佐洪毓倫、刑事警察大隊分隊長王期典、永康分局偵查佐王彥澤（由左至右）。記者袁志豪／翻攝

市長黃偉哲表示，他代表185萬市民向全體警察人員、協勤民力、警友及在背後默默支持付出的警眷們，表達最誠摯的敬意與肯定。記者袁志豪／攝影
市長黃偉哲表示，他代表185萬市民向全體警察人員、協勤民力、警友及在背後默默支持付出的警眷們，表達最誠摯的敬意與肯定。記者袁志豪／攝影

市長黃偉哲頒發台南市115年模範警察刑事警察大隊偵查佐洪毓倫。記者袁志豪／攝影
市長黃偉哲頒發台南市115年模範警察刑事警察大隊偵查佐洪毓倫。記者袁志豪／攝影

台南 黃偉哲 警察

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