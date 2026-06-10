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釀4死2傷！她剛參加完父告別式 開車去用餐卻撞上聯結車
桃園新屋60歲李姓女駕駛今天駕駛白色轎車，不料行經新屋區中山西路二段692號，逆向撞上聯結車，造成4死2傷。據了解，李女一行人是剛參加完李女父親的告別式，結束行程後，在前往餐廳的途中遇到死亡事故。
當時李女駕駛白色轎車，沿中山西路二段直行，於事故地點不明原因逆向行駛，與當時駕駛連結車的36歲胡姓男子對撞，白車再往旁邊民宅撞上，聯結車則衝進另一旁的草地中才停住。
發生碰撞後，李女的Apple Watch自動跟警消報案，李女當場死亡，另三名乘客，包含74歲李女、65歲李男、64歲張女傷勢嚴重，送醫急救後亦不幸死亡，在副駕駛座的61歲楊姓女子受輕傷，而胡男受輕傷。經檢測，胡男酒測值為0。事故詳細原因，警方還在調查釐清中。
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