屏科大壽比路測速照相半年開2219件罰單 男超速被罰砸機洩憤被送辦

屏東縣內埔鄉壽比路是屏東科技大學學生與附近居民必經道路，去年發生156件車禍，為保障學生與鄉親通行安全，交通隊去年7月起在壽比路設測速照相機，60多歲潘姓男子日前騎機車超速被開罰1400元，該路段限速40，潘上周五經過時實在太生氣，拿起路邊石頭砸毀測速照相機，遭警方查獲法辦。

60多歲潘男昨到案後直呼「很後悔」，他說，他當下騎單車經過時，發現路旁測速照相機，剛好警車巡邏經過，頓時想起他近期接到超速罰單，該路段限速40，他騎機車超速被開1400元罰單，頓時很生氣，就拿起路邊石頭朝測速照相機砸。

該測速照相機外觀防彈玻璃遭砸損破裂，交通隊表示，該測速照相機是依台灣銀行共同供應契約標準辦理，去年2025年7月完成設置，新設成本約165萬元；外觀防彈玻璃遭砸毀，初估維修費用約1.5萬元，也將向潘男求償；該測速照相機設置後，2026年迄今共取締交通違規2219件，5月取締552件。

警方表示，內埔鄉壽比路去年2025年發生156件車禍，多數涉及機車。為降低該路段事故，維護用路人行車安全，經評估後確有加強速度管理必要，設置測速照相設備，提醒駕駛人遵守速限規定，共同維護道路交通秩序與安全。

屏東縣60多歲潘姓男子不滿遭測速照相開罰1400元，上周五經過時，越想越氣憤，拿起石頭砸毀測速照相機外觀防彈玻璃，初估修復要花1.5萬元。圖／警方提供

屏東縣警局交通隊在內埔鄉壽比路設置測速照相機，該路段限速40。圖／警方提供