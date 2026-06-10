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偏鄉部落十字弓箭射殺貓狗 台東警鎖定嫌疑人

中央社／ 台東縣10日電

台東縣金峰鄉嘉蘭村發生貓狗遭十字弓箭射殺，貫穿肚子死亡，部落民眾議論並感到驚訝，因當地已超過20年未見使用十字弓。警方已查獲弓箭，鎖定嫌疑人偵辦。

根據民眾提供的照片和影像，1隻黃狗的肚子遭箭貫穿慘死，另1隻花貓的肚子也被箭射穿，在庭院狂奔後死亡。嘉蘭村民議論紛紛「誰這麼殘忍」、「部落已有20多年未見使用十字弓了，怎麼又有人使用」。

嘉蘭村長莊福成告訴媒體，部落過去確實曾使用十字弓狩獵，但約20年前就未再看到有人使用，「那東西已經買不到，也沒人在做了，怎麼還會有箭，部落都覺得很奇怪」；十字弓屬於相當危險的武器，以前除了狩獵外，不可能拿來射家裡養的貓、狗、雞、鴨等。

羅姓村民表示，看到貓、狗都被射穿，「覺得恐怖，很殘忍」，過去未曾發生過類似事件；而十字弓威力強大，若傷害到人，一定會造成很大的傷害。

杜姓村民也憂心，「萬一射到人，不是狗，是人的話就嚴重了」，加上十字弓射擊時幾乎沒有聲音，危險性高。

警方目前已查扣疑似犯案的十字弓和箭，鎖定嫌疑人偵辦。台東縣警察局大武分局表示，依動物保護法規定，故意傷害或虐待動物致死者，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

台東 動保法

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