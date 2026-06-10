雨天巡視國道6號橋梁遇溪水暴漲 3工人受困獲救

3名工人在國道6號下方溪床巡視工地、加固設施時，因降雨導致溪水暴漲而受困，工人求援工地主任報案，南投縣政府消防局派遣人車從國道垂降到溪床救出3名受困者，皆無受傷。

消防局今天上午獲報，3人受困國道6號指標約13公里處高架路段下方烏溪河床，派遣轄區第一大隊、碧興、草屯、雙冬分隊趕赴救援，消防人員從國道路面垂降約6層樓高度抵溪床救出3名受困者，皆無傷、未送醫。

對於天氣不佳還有工人在溪床作業，交通部高速公路局中區養護工程分局表示，目前針對國道6號辦理橋梁耐震補強工程，因應「0608豪雨」，施工團隊今天上午巡視工地並進行設施加固，期間因上游水流突增、改道，導致現場施工人員受困高灘地。

中分局表示，第一時間啟動緊急應變機制，除立即請求消防單位協助，同步調派大型吊車到場支援，受困施工人員已安全撤離且平安無恙，中分局將隨時關注現場水情變化，維護後續各項工程與人員安全。