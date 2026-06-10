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新興毒品不只查緝 應關注中輟生、成少共犯

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「防堵新興毒品不應只有重刑，還要強化成少共犯取締、接住高風險少年。」國教盟10日召開記者會指出，新興毒品只要改變化學式就會有新毒品，除了將毒品列管、加重毒駕的處罰外，也要增加輔導人力與專業加給，減少青少年吸食動機。

國教盟等民團10日呼籲政府不只要防治毒駕，還要強化輔導青少年與新興毒品因應機制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國教盟等民團10日呼籲政府不只要防治毒駕，還要強化輔導青少年與新興毒品因應機制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

成少共犯偵查割裂

國教盟理事長王瀚陽表示，近日行政院因應毒駕增加，以「源頭嚇阻」、「強化查緝」與「重懲毒駕」3大面向提出14項措施，他們雖肯定行政院快速回應毒駕議題，但毒駕統計除了看得見的道路公共危險外，背後卻隱藏校園、網路與離校少年端不斷累積的風險，應強化多元的源頭嚇阻機制。

「毒品、詐欺等案件容易有成年人與青少年共犯的狀況！」台灣共善促進協會秘書長張文昌指出，警政署109到113年「少年交付保護處分事件」統計，成少共犯佔少年案件3成，詐欺案更有半數牽涉成少共犯，但因為《少事法》規定，成年人與少年案件需分流處理，恐造成偵查割裂、處分不同步等漏洞，過去已有加重成人處罰的機制，應儘速處理成少共犯問題。

3成是「少年藥頭

中華民國犯罪學學會理事長李修安肯定政府將唾液快篩法制化，《警察職權行使法》應儘速修正，讓警察有執法依據；但他也提醒說，藥頭約有3成是「少年藥頭」，且許多少年因為遭受挫折與壓力，同儕相約好奇，加上喪屍煙彈容易透過網路平台與電子菸的菸油形式取得，從青少年源頭阻攔很重要。

「把吸毒者關入監獄不見得有用！」犯罪學學會常務理事鄧煌發強調，中輟生不等於犯罪，畢業季或暑假期間也可能是學生染毒的高風險群，政府雖強化法治力量盼對付毒駕，但青少年或甫成年者若進入矯正機構，未來出來找工作、與家人和好相處的難度更高，當初就是因為不容易處理壓力與負面情緒而吸食毒品，若只有加重刑度，恐難從根源解決問題。

輔導人力要充足

民眾黨立委劉書彬也說，《學生輔導法》已於113年修正，但行政院卻還沒執行，導致中輟或是中途的輔導教師人力與專業加給不足。他們共同呼籲，應改善成少共犯偵查、強化中途輔導機制與人力，還有跨部會的新興毒品預防機制。

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毒品 毒駕

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