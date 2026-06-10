破製毒廠、瓦解共諜網 宜蘭慶警察節表揚「蘭城警英」父子同台受獎

迎接警察節，宜蘭縣警察局今天舉行慶祝活動及蘭城警英獎頒獎，受獎者包括2位模範警察戴瑮與曾玉樹、2名功績警察是一對父子檔林志賢與林聖展，還有陳彥廷及陳文進等10位蘭城警英、10位資深績優警察，縣府感謝優秀從警人員長年努力守護社會治安，他們的家屬也到場分享榮耀。

代理縣長林茂盛表示，警察工作全年無休，肩負高度壓力與責任，從去年開始，警察節終於正式放假一日，這不只是制度調整，更是社會對警察同仁長年辛勞的肯定與尊重，縣府將持續作為警察同仁最堅強的後盾，今年已通過提高刑事加成及勤務繁重加成，自今年3月起開始支領，最實質的鼓勵。

今天表揚24位表現績優及資深從警人員，29歲的羅東分局偵查佐戴瑮榮獲模範警察，他配合肅毒專案，協助破獲安非他命製毒工廠，打擊毒梟，另也協助追緝銀樓搶案等。他說，警察工作沒有單打獨鬥的，很感謝從警以來都遇到很好的長官，同事也都會分享辦案經驗，互相交流及進步。

來自單親家庭的他從小是姑婆與阿嬤幫忙帶大，今天他的父親與姑婆陪同上台分享榮耀，戴瑮感謝也感性說「沒有他們，就沒有現在的我」，家人一路來給他的照顧與支持，是最大的後盾，還有女朋友總是他最好的傾聽對象。

另一名模範警察三星偵查隊小隊長曾玉樹58歲，服務考績甲等38次，辦理防制幫派組織犯罪工作績效優等，協助偵破殺人未遂及涉嫌販賣毒品等案。榮獲功績警察的刑警大隊隊長林志賢、羅東偵查佐林聖展，父子兩人聯手偵破共諜案，期間溯源拘捕中共在台最高共諜幹部及涉案現退役軍人共9人，曾榮獲檢察總長表揚。

另表揚10位蘭城警英獎，刑事警察大隊偵查佐陳彥廷、羅東分局警員洪逸晉、蘇澳分局分隊長陳侑駿、宜蘭分局警員黃柏豪、交通警察隊警員陳文進、礁溪分局警員謝宗恩、宜蘭分局警員宋函霖、三星分局警員林智勝、督察科督察員姜俐安、保安科巡官陳瑞陽。

其中，刑大偵查佐陳彥廷協助偵破電信詐欺集團案、毒品販賣案、桃天道盟太陽會涉犯組織犯罪等案；個性溫和善於溝通的交通隊警員陳文進，推動交通安全宣導業務績優，使縣警局連續3年榮獲警政署評核團體乙組第一名，去年辦理專題宣講與活動共567場次，受理民眾申請交通事故初判，審慎分析表現優異。

表揚30年資深績優警察，分別是伊光榮、李仲吾、王紹宇、張禾家、林育璋、劉學而、江明德、吳銘鎮、佐姜亮宇、官泰國。

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宜蘭縣警察局舉辦慶祝警察節暨「蘭城警英獎」頒獎，總共表揚24位表現績優及資深從警人員。圖／警方提供

榮獲功績警察的刑警大隊隊長林志賢、羅東偵查佐林聖展，父子兩人聯手偵破共諜案，期間溯源拘捕中共在台最高共諜幹部及涉案現退役軍人共9人。記者戴永華／攝影

交通隊警員陳文進榮獲「蘭城警英」，推動交通安全宣導業務績優，促使縣警局連續3年榮獲警政署評核團體第一名，去年辦理專題宣講與活動共567場次。記者戴永華／攝影

模範警察三星偵查隊小隊長曾玉樹，服務考績甲等38次，辦理防制幫派組織犯罪工作績效優等。記者戴永華／攝影