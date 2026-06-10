從攔詐到尋人他都在 大園警蘇柏魁獲警勤區、服務雙楷模獎實至名歸

從街頭巡邏到家戶訪查、從攔阻詐騙到陪迷途長者回家，桃園市警大園分局警員蘇柏魁十多年如一日默默守護地方，今年他獲選115年度績優警察奪下「警勤區楷模」及「服務楷模」雙殊榮，以最平凡卻溫暖的堅持，寫下屬於基層員警的光榮故事。

服務於大園派出所的蘇柏魁，從警逾10年，始終站在第一線崗位，秉持「視民如親」的信念投入各項勤務。對他而言，警察不只是維護治安，更是民眾遭遇困難時最值得信賴的依靠，因此無論大小案件，他總是多走一步、多問一句，希望讓每位需要幫助的人都能感受到溫暖。

同仁表示，蘇柏魁平日勤於警勤區經營及家戶訪查，對轄區人、事、物相當熟悉，長年深耕社區，也建立深厚的警民情誼；他曾積極協助民眾調閱監視器尋回遺失物，協助外籍人士解決在台生活困境，更多次成功攔阻詐騙案件，替民眾守住辛苦累積的積蓄。

在協尋方面，同樣不遺餘力，無論是失智長者、迷途老人或走失孩童，蘇柏魁只要一接獲通報，總是全力奔走、不輕言放棄，直到將人平安送回家人身邊；每一次團圓的擁抱，都是他堅持守護地方最真實的回報。

除警政勤務，蘇柏魁也長期關心轄內弱勢家庭與獨居長者，執勤時若發現民眾生活陷入困境，他必主動協助轉介社福資源，協助申請急難救助及生活物資，希望用警察的力量，替需要的人撐起一道防護網。

遇到家庭糾紛、鄰里爭執或情緒失控案件，他以耐心傾聽與細心協調取代對立，努力化解衝突，讓原本劍拔弩張的氣氛重新回歸平靜，也讓不少民眾在事後對這位暖心警察留下深刻印象。

談起從警心路歷程，蘇柏魁謙虛地說，警察是一份服務與關懷的工作，許多人在最無助的時刻，第一個想到的就是警察，所以只要能力所及，就希望多付出一點、多幫助一點。他認為，許多看似平凡的小事，往往就是民眾人生中最重要的時刻，而看到對方露出安心的笑容，就是他繼續堅守崗位最大的動力。

大園分局說，蘇柏魁多年來不分晝夜投入警政工作，把專業與溫度落實在每一次勤務之中，這次榮獲「警勤區楷模」與「服務楷模」雙重肯定，不只是對他長年奉獻的最高讚許，也讓外界看見基層警察默默付出的身影。

沒有驚天動地的英雄事蹟，卻有日復一日的堅持；沒有耀眼奪目的舞台，卻用一雙腳走遍街巷、用一顆心溫暖鄉里，蘇柏魁以十餘年的初心，證明守護一座城市，靠的不只是制服上的徽章，更是始終不變的責任與熱忱。

從街頭巡邏到家戶訪查、從攔阻詐騙到陪迷途長者回家，桃園市警大園分局大園派出所警員蘇柏魁獲選今年度績優警察，並奪得「警勤區楷模」及「服務楷模」雙殊榮。圖／大園警分局提供

從街頭巡邏到家戶訪查、從攔阻詐騙到陪迷途長者回家，桃園市警大園分局大園派出所警員蘇柏魁獲選今年度績優警察，並奪得「警勤區楷模」及「服務楷模」雙殊榮。圖／大園警分局提供