快訊

蘆洲73歲老翁被2車撞倒輾過送醫不治 肇事女駕駛毒駕致死收押

含糖咖啡、加工肉都上榜 心臟科醫師籲早上9點前少碰5種食物

台北捷運北門站出口旁出現天坑 變電箱也陷落緊急開挖

聽新聞
0:00 / 0:00

微型電動車停車場自燃冒煙 文山運動中心3車受損

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山運動中心機車停車場，今天上午發生火警。一輛微型電動二輪車清晨停放後，近3小時突然冒出白煙起火，現場民眾發現後先拿滅火器搶救，消防人員獲報趕抵撲滅，火勢波及旁邊2輛普通重型機車，總計3車受損，所幸無人受傷。

興隆派出所今天上午7時59分接獲報案，文山運動中心機車停車場有車輛起火。警消到場後，火勢很快被控制，現場沒有造成人員傷亡。

警方調查，起火的是一輛微型電動二輪車，車主今天清晨5時許將車停在停車場後離開；上午7時51分左右，車輛突然冒煙，隨後起火燃燒，並波及停放在旁的2輛機車。

消防人員初步研判，火警疑與車輛電池異常有關，但確切起火原因、是否涉及電池老化、線路異常或其他因素，仍待消防單位進一步鑑定。

警方提醒，電動二輪車、電動自行車等電動載具應定期檢查電池、充電設備與線路狀況，避免使用來路不明或不合格零件；若車輛停放後出現冒煙、異味或異常發熱，應立即遠離並通報消防單位處理。

今天上午，台北市文山運動中心停車場，有微型電動車停車場自燃冒煙，造成3車受損。記者廖炳棋／翻攝
今天上午，台北市文山運動中心停車場，有微型電動車停車場自燃冒煙，造成3車受損。記者廖炳棋／翻攝

今天上午，台北市文山運動中心停車場，有微型電動車停車場自燃冒煙，造成3車受損。記者廖炳棋／翻攝
今天上午，台北市文山運動中心停車場，有微型電動車停車場自燃冒煙，造成3車受損。記者廖炳棋／翻攝

今天上午，台北市文山運動中心停車場，有微型電動車停車場自燃冒煙，造成3車受損。記者廖炳棋／翻攝
今天上午，台北市文山運動中心停車場，有微型電動車停車場自燃冒煙，造成3車受損。記者廖炳棋／翻攝

延伸閱讀

北市文山運動中心停車場起火 疑電動二輪車電池自燃

國3苑裡路段半聯結車輪胎脫落 彈砸2車釀3傷

圖表看時事／消防員噩夢！電動車「燒起來」傳統滅火無效 圖解起火3大常見原因

台中和平區台八線巨石掉落路中 連夜搶修恢復通車

相關新聞

天雨路滑 國道彰化路段連2翻車事故2人受傷送醫

國道3號南向彰化路段，今天上午發生一輛BMW轎車疑因天雨打滑，先撞內側護欄後，翻轉了兩圈，才停於中線車道，女駕駛受傷送醫；另國道1號彰化南下路段上午也發生貨車翻覆事故，1人受傷送醫，肇事原因由國道警方調查中

影／蘆洲73歲老翁被2車撞倒輾過送醫不治 肇事女駕駛毒駕致死收押

新北市蘆洲區昨天凌晨3時許有1名73歲老翁未走斑馬線過馬路，先遭休旅車撞倒又被另1輛轎車輾過，送醫急救無效宣告不治。轎車男駕駛過失致死罪移送新北地檢署、休旅車女駕駛涉犯毒駕致死罪被法院裁定羈押。

影／新北陽金公路「皇家客運」公車 疑大雨撞護欄翻車2人送醫

新北市陽金公路金山區台2甲線4.5公里處，今天上午11點時14分，一輛「皇家客運」行駛台北－陽明山－金山路線小型巴士，疑因雨側翻，一名駕駛及一名女乘客客意識清醒自行脫困，救護車將受到輕傷2人送醫。

影／稍微下沉後整個陷落！北市人行道天坑秒吞變電箱畫面曝

台北市大同區鄭州路一處人行道上今早9時許突塌陷形成天坑，上方變電箱因而傾斜位移、當場被「吞下」，警、消獲報介入警戒，通知相關單位搶修，警方另提供相關監視器影像。

北市現天坑！中興醫院旁人行道塌陷 變電箱遭坑洞吞下

台北市大同區鄭州路上、中興醫院旁一處人行道今早10時許突然塌陷，鄰近的變電箱位移倒塌，宛如遭天坑「吞下」，警、消獲報後已介入，並通報台電協處，天坑形成原因待釐清。

不滿遭拉車門下車理論 高雄男忘拉手煞車滑行撞2車

高雄市前鎮區發生街頭糾紛，馮姓男子不滿陳姓男子強拉他的車門，下車理論爆口角，卻忘記拉手煞車，導致轎車向前滑行，撞上路旁2輛機車，所幸未造成人員傷亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。