微型電動車停車場自燃冒煙 文山運動中心3車受損

台北市文山運動中心機車停車場，今天上午發生火警。一輛微型電動二輪車清晨停放後，近3小時突然冒出白煙起火，現場民眾發現後先拿滅火器搶救，消防人員獲報趕抵撲滅，火勢波及旁邊2輛普通重型機車，總計3車受損，所幸無人受傷。

興隆派出所今天上午7時59分接獲報案，文山運動中心機車停車場有車輛起火。警消到場後，火勢很快被控制，現場沒有造成人員傷亡。

警方調查，起火的是一輛微型電動二輪車，車主今天清晨5時許將車停在停車場後離開；上午7時51分左右，車輛突然冒煙，隨後起火燃燒，並波及停放在旁的2輛機車。

消防人員初步研判，火警疑與車輛電池異常有關，但確切起火原因、是否涉及電池老化、線路異常或其他因素，仍待消防單位進一步鑑定。

警方提醒，電動二輪車、電動自行車等電動載具應定期檢查電池、充電設備與線路狀況，避免使用來路不明或不合格零件；若車輛停放後出現冒煙、異味或異常發熱，應立即遠離並通報消防單位處理。

今天上午，台北市文山運動中心停車場，有微型電動車停車場自燃冒煙，造成3車受損。記者廖炳棋／翻攝

今天上午，台北市文山運動中心停車場，有微型電動車停車場自燃冒煙，造成3車受損。記者廖炳棋／翻攝