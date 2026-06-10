天雨路滑 國道彰化路段連2翻車事故2人受傷送醫

國道3號南向彰化路段，今天上午發生一輛BMW轎車疑因天雨打滑，先撞內側護欄後，翻轉了兩圈，才停於中線車道，女駕駛受傷送醫；另國道1號彰化南下路段上午也發生貨車翻覆事故，1人受傷送醫，肇事原因由國道警方調查中

警方調查，今天上午8時07分許，45歲周姓女子駕駛BMW轎車，行經國道3號南向197公里處彰化系統交流道時，疑操作不當失控打滑，先撞內側護欄後停於中線車道，周女受傷送彰化基督教醫院醫治。

警方表示，這起事故造成車流回堵1公里，在8時45分排除後，才恢復順暢，詳細肇事原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。

另，今天上午10時6分許，41歲陳姓男子駕貨車行經國道1號南向196.4公里處時，因操作不當失控翻覆在外側路肩而肇事，陳男擦挫傷送醫，現場在10時59分排除，恢復全線通車。

國道警方籲用路人，雨天行車應減速慢行、保持安全車距，並避免急煞或急轉方向盤，以降低車輛失控風險，確保行車安全。

國道3號南向197公里彰化系統交流道附近，今天上午發生一輛BMW轎車疑因天雨打滑，先撞內側護欄後，翻轉了3圈，才停於中線車道，女駕駛受傷送醫。圖／警方提供

國道3號南向197公里彰化系統交流道附近，今天上午發生一輛BMW轎車疑因天雨打滑，先撞內側護欄後，翻轉了3圈，才停於中線車道，女駕駛受傷送醫。圖／警方提供

國道1號彰化南下路段今天上午上午發生貨車翻覆事故，駕駛受傷送醫，肇事原因由國道警方調查中。圖／警方提供