「問樓高」遭強制送醫？高市衛生局澄清：女師及家屬知情並同意

高雄市一名女教師去年涉入校事會議，一場接一場的調查會議壓力，讓她承受巨大心理壓力，原本舊案即將結案，未料她再遭檢舉，6月起須針對2起新檢舉案召開校事會議，她疑似身心崩潰，送醫畫面也曝光網路瘋傳，女師手上約束帶更遭質疑被強制送醫，引發熱議。

衛生局今天說明，女教師近日就醫過程引發外界疑慮，嚴正澄清並無「強制住院」情境，經查，該個案本月初多次透露燒炭、跳樓計畫，6月3日接獲高市某醫院、外縣市醫學中心自殺通報，因個案屢次拒絕關懷訪視，基於保護個案生命，經評估，6月4日啟動社會安全網危機介入團隊，在患者與家屬「知情同意」下安排住院治療，絕無強制情事，至於網傳約束照片也非高市醫療院所。

女教師4日被安排到高市醫院就醫，一共住院5天，昨天出院。她今在臉書還原被送醫過程，寫下當天傍晚有2名警察、2名消防員、2位衛生局人員，總共6人大陣仗出現在她家，確認身分後，對方開始勸說「我們帶妳去更好的醫院，那裡有更好的醫師」、「拜託你配合一下，不然我們回去很難交代」、「拜託你，這樣我們回去才能交差」。

女師在文中述說驚愕不安的心情，面對警車、救護車及圍觀人群眼光的壓力排山倒海而來，她別無選擇、只能乖乖配合，上了救護車擔架，被束帶固定，她內心委屈與無助，全化作止不住的淚水。

據了解，女老師2024年底捲入班上學生衝突事件，她認為其中一位特定學生，一級管教已無用，請學務處進行二級管教，該生在學務處罰站8天，家長完全不知情，事後學生出現創傷反應，才揭開這起不當體罰事件。

女老師、學務處各說各話，校方啟動校事會議調查，因學生調查過程中未指名，其中不當體罰、霸凌不成立，但認定女師在班級親師溝通不良，去年以她是不適任教師啟動校事會議，須輔導3個月及進行考核會。

女師歷經十多場教評會、考核會、校事會議，討論解聘、停聘及不續聘，身心俱疲，已有情緒障礙，為遠離學校紛擾，今年2月起，申請留職停薪，在家休養，未再進校園教學。

不過校事會議腳步未停下，5月底她再接獲學校通知，6月起將再展開新一波校事會議，她疑似情緒崩潰，傳訊給教育局某高層返校輕生，疑似因承受不了打擊，被送到岡山區某地區醫院就醫，但因沒病床，後來被轉診到台南市某醫學中心。

5月25日高雄才發生教師返校墜樓事件，教育局立刻啟動危機處理機制，要求學校先暫停調查會議。

衛生局今天說明，針對女教師近日就醫過程引發外界疑慮，個案本月初曾對外多次自述燒炭及跳樓計畫，也有多次就醫紀錄，且經高市、外縣市醫學中心均評估為高風險自殺個案，曾於外縣市醫學中心急診就醫過程「暫時性保護約束」，所流傳的約束照片非發生在高市醫療院所，而是在先前外縣市醫學中心，勿再以訛傳訛。

衛生局並強調，個案此次就醫係經醫療團隊充分評估及說明，患者與家屬均「知情同意」病情及住院治療的必要，當場完成簽署文件後收治住院，絕無強制住院情事，凱旋醫院團隊在個案住院治療期間也給予完整且最好的妥適照顧，個案已於6月9日下午出院。

全國自殺防治中心主任黃敏偉說，為避免激化患者自殺意念，請讓當事人安心修養，希望社會大眾勿多做打擾，也要請個案配合接受社會安全網聯繫關懷及持續規則接受治療。

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