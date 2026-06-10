影／蘆洲73歲老翁被2車撞倒輾過送醫不治 肇事女駕駛毒駕致死收押

新北市蘆洲區昨天凌晨3時許有1名73歲老翁未走斑馬線過馬路，先遭休旅車撞倒又被另1輛轎車輾過，送醫急救無效宣告不治。轎車男駕駛過失致死罪移送新北地檢署、休旅車女駕駛涉犯毒駕致死罪被法院裁定羈押。

當時蘆洲地區下大雨，梁姓老翁在中原路先被47歲林姓女子駕駛的白色休旅車撞倒，接著又被66歲李姓老翁駕駛的黑色賓士轎車輾過，當場失去生命徵象，由救護車送到新北市立三重醫院，急救後於凌晨4時56分宣告死亡。

林女經毒品唾液快篩呈安非他命、卡西酮陽性反應，被依毒駕致死罪嫌、違反毒品危害防制條例逮捕，後續採尿送驗、製作駕駛人觀察記錄表並依規定扣車、開立毒駕告發單，檢察官訊後聲請羈押獲准。李男沒有酒駕或毒駕，依過失致死罪移送地檢署偵辦。

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66歲李姓男子駕駛黑色轎車輾過老翁，送醫急救無效宣告不治，依過失致死罪移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

47歲林姓女子駕駛白色休旅車撞倒老翁，導致他又被另1輛轎車輾過，送醫急救無效宣告不治。女駕駛涉犯毒駕致死罪被法院裁定羈押。記者林昭彰／翻攝